麥可喬丹(左)與鮑格斯在場上互飆垃圾話，但從不涉及人身攻擊。（美聯社資料照）

NBA最有名的退休矮將鮑格斯(Muggsy Bogues)真的是被麥可喬丹(Michael Jordan)霸凌的受害者嗎？根據外頭的傳言，喬丹曾在比賽時嗆說：「出手啊，臭矮子。」然後鮑格斯投籃沒進，從此自尊受創、黯然退休。現在鮑格斯本人出來澄清：「根本沒這回事！」

據說在1995年東區季後賽，就是喬丹打完棒球回歸的時候，喬丹(公牛)與鮑格斯(黃蜂)交手，第5戰鮑格斯在喬丹防守下出手關鍵一擊，但是沒進，最後輸掉比賽。

鮑格斯推文表示：「那個年代的垃圾話司空見慣。喬丹羞辱我、毀掉我職業生涯的傳言是假的，我們常在場上互嗆，但從沒有人身攻擊。」其實當年黃蜂只打了4場就被公牛淘汰，哪來傳言裡的第5戰？

「我那時已經打了10年NBA，我回想這一生聽過多少東西，然後某人一句話就毀了我的生涯，這根本不合理。」鮑格斯身高160公分、體重60公斤，是史上最矮打進NBA的人，他的父親身高165公分，母親150公分。

鮑格斯出身環境惡劣，5歲就中過槍，父親重罪坐牢，他靠著籃球獎學金力爭上游，具有這種剛毅、堅定鬥志的人，哪可能會被對手一句垃圾話就喪失信心？何況他該年參與演出喬丹的電影《怪物奇兵》，兩人的關係應該不會太差。

打了將近14季NBA，鮑格斯最厲害的一季有場均10.8分、10.1助攻，想想很多長人都無法在聯盟立足這麼久，鮑格斯簡直不可思議。

(中時新聞網)