精英(2331)公布去年合併營收約為新台幣259.95億元，年減8.1%；稅後淨利約為新台幣6200萬元，年增37%元。稅後每股盈餘新台幣0.11元，配發0.1元現金股利，睽違兩年來首次配息。公司將於6月22日於台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓召開股東會。

精英今年積極投入智慧車載、智慧交通、智慧能源、5G車聯網等領域，跨足為智慧城市及ITS系統解決方案之整合供應商。精英電腦藉由與國際Tier 1車廠合作的系統製造經驗，帶入國際標準與通過符合電動大客車示範計畫的合格業者成運汽車結盟合作，共同發展智慧綠能電動巴士。

精英在3月初和國道客運的國光客運進行締約儀式，共同簽訂「智慧型車載安全雲端管理系統」合作案。精英電腦整合過去和國內外業者的實戰經驗，為客運業者開發「Pretso」雲端管理系統，國光客運將利用此系統進行管理系統智慧化，以達到數位轉型的目標。

(時報資訊)