奇偶科技(3356)公布109年財報，全年稅後盈餘為1.58億元，年成長696.6%，每股盈餘為1.78元，公司董事會決議每股配息1元，由於智慧門禁及智慧樓宇市場穩定成長，奇偶表示，正向看待今年營運表現。

安控產品朝AI智能化發展，奇偶亦深化在AI軟體的整合能力，由於AI安控產品重點在軟體演算，奇偶從2018年開始調整，降低硬體的自製，改以OEM方式，進大陸IP Cam產品，結合奇偶軟體貼牌後去銷售，並以「GI-AI系統(適合16到32支攝影機、GV-AI FR S/W及GV-AI Box(可以串連8支攝影機)」為AI核心架構，提供公司產品AI演算能力，其中GV-AI Box產品去年已小量給客戶試驗，預計今年上半年可以出貨。

目前AI影像應用包括：車牌辨識、人臉辨識、人臉偵測、年齡性別辨識、工地工程帽偵測、面罩偵測、人車偵測、人車屬性辨識及行車違規/行人翻牆偵測，其中又以產品標準比較明確的智慧門禁及智慧樓宇居多，這也是奇偶今年營運成長重要動能。

奇偶科技109年合併營業收入11.57億元，較108年減少16.2%。營業毛利為5.31億元，合併毛利率為46%，較108年增加6個百分點，營業淨利為4262萬1000元，營業淨利率4%，年增1個百分點，營業外收入1.29億元，其中包含外幣兌換損失約6900萬元及金融資產評價利益約1.4億元，受惠於業外收入增加，全年稅前盈餘為1.72億元，稅後盈餘為1.58億元，年增696.6%，每股盈餘1.78元。

奇偶董事會亦通過每股配息1元，並於6月18日舉行股東會。

(時報資訊)