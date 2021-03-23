美國公債殖利率拉回抵銷令人失望的房屋數據，另外市場傳出拜登政府考慮再端3兆美元新刺激計畫，消息傳出後再度激勵買盤推升，終場美股收盤四大指數均呈現上漲，漲跌幅介於0.32%至2.2%，其中費半指數漲幅最大，台積電ADR上漲3.12%，聯電ADR上漲4.13%，特斯拉上漲3.43%，蘋果上漲2.6%。

台股量縮上漲，後續上漲須量增、下跌須量縮。收盤站上月線，下檔支撐為前低約15,700點附近，壓力為16,400點附近。日KD仍是向下死亡交叉，短線仍要提防再探低點。

美債殖利率持續上漲升破1.7%，國際股市再度動盪，尤其科技股再度重挫，台股加權指數也難抵擋回檔的賣壓，再度摜破月線，就台股技術面，短線上若無法迅速收復月線，恐有再度引發賣壓回探前低至季線附近，操作上勿過度追高，靜待拉回量縮止穩後再逢低布局，選股佈局上可留意NB、軟板、鋼鐵、金融及高殖利率股。

(時報資訊)