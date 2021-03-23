小編今天（23日）精選5件不可不知的全球財經大事，最大頭條是目前上市KY股有77家，有高達20家、超過四分之一的KY公司有不同程度踩到證交所所列的「警示」 指標。

【1】千金股矽力、世芯也在列... 上市櫃34家KY公司列警示

KY公司地雷頻傳，投資人要如何避免踩雷？依據證交所公告，計有高達20家上市KY股符合財務業務等九大指標，矽力-KY及世芯-KY二檔千金股也在列。目前上市KY股有77家，等於有高達26％、超過四分之一的KY公司有不同程度踩到證交所所列的「警示」 指標。

【2】去年稅後大賺760億元 國泰金擬加碼配息

國泰金控今年現金股利可望增加。國泰金總經理李長庚22日在法說會表示，將以三大邏輯建議董事會決定股利政策，一是投資人需要現金股利；二是會參考近年國泰金或金融業的Payout Ratio（股息配發比率）；三是2020年國泰金獲利提高，將建議董事會加發股利，但最終結果要等4月底由國泰金董事會決定。

【3】車用晶片三雄停工 缺貨難解

日本晶片公司瑞薩電子（Renesa）主力廠那珂廠因火災而停產，復工至少需要一個月。再加上2月美國德州遭遇酷寒，導致荷蘭恩智浦半導體（NXP Semiconductors）和德國英飛淩科技 （Infineon Technologies）的工廠停工，目前車用晶片三雄均處在不同程度停工的異常狀態，專家表示，車晶短缺的問題在半年內恐怕都無法緩解。

【4】歐盟制裁中國 32年來頭一遭

在中俄深化戰略結盟的同時，美國積極鞏固盟友，國務卿布林肯22日出訪布魯塞爾，與北約成員國外長以及歐盟官員會晤。值得注意的是，歐盟外長會議22日宣布，就新疆人權問題制裁四名中國官員以及新疆公安局。

【5】俄外長訪中 聯手抗美態勢明顯

中美兩國正拉攏盟友較勁。在劍拔弩張的阿拉斯加對話後，俄羅斯外長拉夫羅夫隨即於22日抵達中國訪問，他表示，中俄是真正的戰略夥伴。美國聲稱將限制俄羅斯和中國的科技發展作為目標，中俄應透過加強自主創新、推進本幣結算和可替代美元的其他國際貨幣結算，逐步擺脫西方控制的國際支付體系等方式，降低制裁帶來的風險。

(中時新聞網)