北市信義區松山路、福德街口發生死亡車禍，疑似公車撞死路人肇逃。（照片來源：臉書《信義區三兩事》）

北市信義區松山路、福德街口發生死亡車禍。（翻攝畫面）

北市信義區松山路、福德街口，今（23）日清晨6時許發生一起公車撞死行人車禍，86歲朱姓老婦走斑馬線過馬路時，被一輛由60歲馬姓男子駕駛的台北客運公車輾過當場死亡，公車肇事後疑似沒發覺，沒下車查看就開離現場，警方已將肇事逃逸的馬男帶回偵辦，釐清肇事原因。

警方調查，當時馬姓男子駕駛公車沿松山路往南行駛，左轉福德街時，撞倒同向正在過馬路的朱姓老婦，但公車撞到人後並未停車，造成朱婦被前、後車輪輾過，頭顱破裂當場死亡。

因當時行人與車輛的號誌都是綠燈，警方研判公車可能是因視線死角或未禮讓行人肇禍，經調閱監視器查出車號，與客運公司聯繫後發現馬姓駕駛未帶手機，不知道自己闖禍撞死行人，警方待馬男將公車開回萬大路總站後，已將他及車輛帶回，全案依過失致死、肇事逃逸偵辦。

有網友7時21分在臉書社團《信義區三兩事》發文分享照片，表示松山路及福德街交叉口發生事故，有人死亡已經蓋上白布。警方到場處理，也有義交幫忙指揮交通，目前單邊雙向通車，提醒大家提早繞路，該路段已經開始大塞車，交通整個打結。

這名網友還表示，「這個路口公車速度都很快」、「常常發生事故的路段」、「千萬別以為公車看得到你或會禮讓行人而搶前面」。

其他網友也紛紛回應：「那條路真的可怕，公車司機不讓人」、「這個路口的公車很愛搶黃燈，都在飆速，千萬不要跟他搶快，因為他永遠不會讓你，慢一點比較安全」、「很多公車司機都不讓人， 都一直衝衝衝。 所以看到公車要閃遠一點」。

上週二（16日）北市文山區也發生公司輾斃路人事故，一名98歲劉姓婦人16日上午出門散步，行經興隆路三段、萬芳路口時，遭55歲賴姓司機駕駛的大台北公車「0南」線左轉撞上，老婦重傷送醫後宣告不治，警方調閱監視器，初判老婦有可能闖紅燈，賴姓司機左轉時也未注意，全案依過失致死罪將賴送辦。

(中時新聞網)