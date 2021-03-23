成衣代工大廠聚陽(1477)去年全年稅後盈餘20.56億元，歷史次高，年增8%，每股純益9.35元，公司決議，每股擬配發現金股利8元，聚陽也通過南越Leader廠區新增投資案，投資金額為美金1035萬元(折合約新台幣2.9億元)。

聚陽去年營收205.64億元，年減7.9%，毛利率22.4%，營益率10.7%，稅後盈餘為20.56億元，在去年新冠疫情肆虐下，仍創下歷史次高優異成長，EPS達9.35元。

受惠高毛利的防護衣出貨，以及去年下半年品牌客戶需求回溫，成衣產能供不應求，聚陽優化產品組合，帶動毛利率整體表現。

聚陽累計今年前2月稅前盈餘4.73億元，年增7.8%，每股稅前盈餘約2.15元。聚陽受惠成衣景氣持續反彈向上，產能供不應求，也有較大挑單生產的空間，隨著高單價、高毛利率的訂單比重提升、平均單價(ASP)向上，進而帶動營收以及獲利表現增長。目前聚陽訂單能到第三季，加上新產能陸續開出貢獻下，法人看好聚陽今年營收獲利有機會創新高。

(時報資訊)