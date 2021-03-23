清明假期日趨臨近，越來越多大陸民眾開始規畫出遊行程。由於疫情因素，今年春節很多人響應政府「就地過年」號召，在清明小長假將要來臨之時，不少人表示將選擇「補償式返鄉」，彌補過年沒有回鄉陪伴親人的遺憾。大數據顯示，近一周清明機票預訂量較上周增長逾150％，跨省長線旅遊預訂量增長超170％。以踏青、賞花、登高等為主要目的，旅遊市場迎來預訂高峰。

杭州《都市快報》報導，包括清明在內的春季，是一年中最受青睞的出遊時節，尤其當前大陸國內中高風險地區清零，低風險地區憑綠碼自由通行等利多因素，進一步刺激了大陸民眾出遊熱情，清明假期有望迎來今年首個跨省出遊小高峰。

攜程數據顯示，截至3月16日，通過平台預訂清明節景區門票的人次已經恢復至2019年同期水平，並有10％左右的小幅增長。

「受疫情影響，去年清明節國內旅遊接待總人數同比減少六成多。」攜程研究院行業分析師方澤茜觀察，「今年的情形遠遠好於去年，從目前機票、度假酒店、租車自駕、景區門票、跨省跟團遊等旅遊產品的預訂情況來看，清明節的出遊人次可望恢復至2019年同期水平，預計今年清明節出遊人次將達到1億人次。」

春節過後隨著賞花踏青的熱潮，旅遊市場已經迎來了一批嘗鮮踏春的出遊人群，周邊遊和跨省遊回暖形勢明顯。從當前的旅遊報名情況來看，今年清明節旅遊以周邊短途自駕為主，中長線和長線跨省遊增勢顯著；「家庭遊」是主要出遊形式，親子採摘、主題樂園是家庭親子人群的首選。

旅遊平台「驢媽媽旅遊網」數據顯示，3月以來大陸出遊人次一直呈現高速增長趨勢。截至目前，周邊遊依然是清明的主要選擇，大陸國內長線遊則更受年輕上班族和情侶的歡迎。其中，無錫、杭州、蘇州、湖州、廣州、上海、成都、北京、三亞、揚州，位居十大熱門目的地。

數據顯示，今年清明小長假期間，山水景觀、主題樂園、鄉村田野、名勝古蹟、濱海度假等類型景區，位居出遊人氣前列。

(中時 )