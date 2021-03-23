美股全面上漲激勵台北股市今(23日)開高，加權股價指數以16250.20點開出後，指數開高走高，漲逾百點，並攻上16300點，台積電繼昨日收紅後，今日開盤再漲4元，開在597元，並發動攻擊，重新回到600元，來到603元，昨日漲勢凌厲的航運、面板族群今日也續強。

周一美債殖利率下滑，並傳出拜登政府擬再推出3兆美元的新刺激計畫，美股四大指數全面上漲，道瓊工業指數收盤上漲103.23點，以32731.20點作收，以科技股為主的那斯達克指數終場勁揚161.34點，漲幅1.23%，收在13377.54點，標普500指數收盤上漲27.49點，收在3940.59 點，費城半導體指數收盤上漲66.18點，收在3077.55點。

台北股市22日震盪走高，加權股價指數終場收在16189.22點，上漲118.98點，成交值3322億元，三大法人合計賣超24.7億元，其中，自營商買超26.48億元，投信賣超0.43億元，外資及陸資賣超50.75億元。

啟發投顧副總經理李永年表示，上周五大盤下跌217點，昨(22日)才漲118點，今日必須補量上攻，成交量能擴大，指數並往16400點前進，就非常有可能進行絕地大反攻，台股才能止跌翻揚，否則月線會一直往下拉，今日會是重要關鍵時刻。法人表示，有別於去(2020)年台股科技股獨強的格局，預計今年將是多元、全面的一年，電子、金融、傳產族群都有機會表現。

(中時新聞網)