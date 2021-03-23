罷免基進黨立委陳柏惟行動已展開第二階段連署，民進黨日前也表態將協助陳柏惟，不過，有媒體觀察到，在陳柏惟近來爭議言行頻出之後，現在綠營對陳柏惟罷免案態度似日趨低調，甚至可說與之保持距離，並發現總統蔡英文日前赴台中跑行程時，不見陳柏惟到場陪同，似也透露出一些訊息。

蔡英文20日南下台中跑行程，現場除內政部長徐國勇、交通部長林佳龍陪同外，綠委蔡其昌、何欣純、莊競程、張廖萬堅都到場出席，但不見陳柏惟。對此，港媒《中評網》觀察，民進黨雖然表態要協助陳柏惟挺過罷免，但陳近來卻爭議言行不斷，尤其更將自身罷免案上升到敏感的統獨議題，其極端的言論恐讓民進黨不得不與之保持距離，以免遭到波及，而且民進黨也要顧忌台中地方派系實力。

此外，評論亦分析，對民進黨而言，陳柏惟也不是正統綠營人馬，若全力動員相挺，最後保陳失敗，恐重創民進黨的形象；反而是陳若遭罷免後，民進黨趁機布局，才是最佳時機，因此認為綠營此時若選擇低調處理陳柏惟罷免案，並不難理解。

依照《選罷法》的規定，陳柏惟所處的台中第二立委選區人口數，第一階段需要2912份提議書，第二階段則需要29113份連署書。而罷免案投票結果，倘若有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過，換算同意票至少需要72781萬票。

(中時新聞網)