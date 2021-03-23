空軍2架F-5E單座戰機22日下午3點許驚傳擦撞意外，飛官羅尚樺在搶救後宣告不治，潘穎諄上尉仍在搜救中。同機型的戰機在去年10月才發生意外事故，短短半年內就有3位優秀飛行員受難，讓民眾相當難以接受，痛批政府沒有給予國軍一個正常的環境、設備進行訓練，「寧養網軍、害死國軍」。

F-5E單座戰機在近20年間，已經發生了多達9起的飛安事故，至少12位飛官殉職，昨(22)日意外中的羅尚樺、潘穎諄兩位更是飛行時數超過400小時的優秀飛官。而在近期兩起意外中，戰機「彈射椅」所造成的意外也受到矚目，去年罹難的朱冠甍飛官以及昨晚宣告不治的羅尚樺飛官都有出現頭部遭到重創的狀況，讓許多網友都認為F-5E的彈射椅設計根本就有問題。

F-5戰績近20年曾發生多起事故。

「只有一起事件出現問題就算了，悲劇還重複上演，政府難道完全不在意我國優秀飛官的死活嗎？」網友對此相當不滿，國防部在意外發生後還表示「原準備花6億在年底換裝全新彈射椅」，這發言更讓網友憤怒，直呼F-5E根本就還沒準備好，就隨意復飛，根本就不管飛官的死活。

網友更砲轟，相較真正在戰場上搏命的國軍，當今政府反倒是大量編列預算，來豢養攻擊政敵的網軍；去年朱冠甍罹難後，他母親曾沉痛表示，「朱冠甍說過F-5E早晚會出事」，如今又發生類似的意外，政府對於國軍的態度實在是讓人憤怒。

(中時新聞網)