空軍台東志航基地7聯隊2架F-5E戰鬥機昨（22）進行炸射航線訓練結束，進行編隊返航途中，發生空中擦撞墜海重大意外，造成一名飛官殉職，一名失蹤。根據空軍公布資料，當時能見度與機件正常，但飛在最外側的2號機、4號機，卻在接受長機1號機指令調整隊形時，發生擦撞，目前軍方調查的重點在於，當時長機下令調整位置時機，是否在天氣良好或是進雲狀態，以及隊形變換時目視程度是否良好等重點。

F-5E撞機失事釀飛官一死一失蹤，圖為5286號機上星期被航迷拍下的身影。(曾姓航迷提供)

空軍2架F-5E戰鬥機22日墜毀旭海外海，造成中尉羅尚樺殉職、上尉潘穎諄失蹤，稍早軍方指出，在九棚大沙漠岸際發現1只鞋子飛行員的鞋子。（謝佳潾攝）

尤其是2號機與4號機兩架都是尚未取得雙機領隊的資淺飛官，是否能進行在變換隊形前的雙機編隊，然後在接受長機指令，轉換四機編隊時發生擦撞，這也可能牽涉到飛行紀律，也是軍方調查重點。

搜救人員也在距離發現彈射椅的3.5公里處發現救生衣、機體殘骸。（謝佳潾攝）

軍方公布資料，昨天台東志航基地一批次4架戰機，分別是兩架雙座、兩架單座機在下午14:30起飛，前往屏東佳冬靶場執行基本對地炸射訓練科目，在返場過程中，朝東要回到東海岸的時候，當時2、4號機(機號5287、5286)疑似發生空中擦撞，另外兩架戰機人員目視有座椅彈出，隨即下墜雲層，1號機、3號機立刻在現場盤旋查看，但無沒辦法進一步看到失事現場的情況下，立刻在1520時返回志航基地落地。

據了解，這四架戰機在屏東佳冬靶場執行訓練任務結束後，原本是兩兩編隊，1、3號機在前，2、4號機在後，但問題在於，2、4號機兩位飛官都未具有雙機領隊資格，因此長機要求變換隊形，準備以四機編隊返場。

但在進行編隊時，1號長機與3號機，照規定必須進行環視，就在3點07分變換隊形時卻發生擦撞，1、3號機目睹僚機碎片及座椅彈出，飛行員下墜雲層，這時才發現發生意外。

軍方人員研判，擦撞的兩架僚機，並未在無線電發出求救或是呼叫聲，而是由長機發現碎片及彈射人員，才驚覺出事，因此極有可能撞擊力道相當大，導致飛機空中碎裂，兩位飛官根本連呼救的時機都沒。

空軍參謀長黃志偉指出，志航基地能見度維超過9000公尺，12稀雲、21疏雲、50裂雲；佳冬靶場能見度為7000-5000公尺，10稀雲60裂雲。黃志偉指出，2、4號機當時飛在最外側，兩機進行隊形調整時疑似發生擦撞，1、3號機人員在沒有看得很清楚狀況下，沒有看到擦撞一刻，但看到有碎片、一個彈射座椅彈出，初步判斷疑似兩機發生擦撞，當時無線電沒有機械故障呼叫，或是相關呼叫。

黃志偉也表示，事發當下，1號、3號機見狀後，立刻盤旋並至不能目視時，才於下午3時20分返場；飛官在事後表示，有目視其中1架F-5E進行彈射，但不確定是人員彈射，或是因碰撞而導致彈射。

(中時新聞網)