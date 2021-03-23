香港電台第二台DJ閆（發音：ㄧㄢˊ）擎（擎子）主持《騷動音樂》訪問過音樂圈不少歌手與大咖，昨(22日)港媒報導，閆擎昨約了藝人通告，自己卻沒現身，公司聯絡她家人，消防隊到她住處破門而入後，才發現她倒臥在房內，已無生命跡象，送醫後仍回天乏術，享年30歲。

閆擎與另一名男DJ波盛平日主持周一到週五，下午5時到7時放送的音樂節目《騷動音樂》，每集都會邀歌手來談新作品理念，也會分享藝人近況。昨下午波盛一人「現聲」節目，先透露：「擎子身體不舒服」，所以會找來代班主持人，隨即敬業繼續工作，未料深夜傳出閆擎死訊。

閆擎訪問過不少明星，包括謝安琪。（圖／取自《on.cc東網》）

港媒報導，昨下午3時左右，警方接獲閆擎的表弟報案，指出她在位於將軍澳怡明邨怡茵樓的家中昏倒，多次敲門沒人回應，消防隊到場後隨即破門而入，發現閆擎已經倒臥在房內身亡。《騷動音樂》IG昨晚發文證實，貼上閆擎黑白照片，寫下：「今天我們得悉一個噩耗，年輕的二台同事閆擎突然過身。對於她的離開，廣播處長及所有同事深感惋惜和難過。我們向她的家人致以深切慰問，並會盡力協助他們辦理身後事。」

《騷動音樂》IG宣布閆擎死訊。（圖／翻攝自sodun_music IG）

消息傳開後，波盛轉發香港電台臉書公布死訊的文章，引來許多粉絲打氣慰問，電台同事車淑梅在網上悼念：「真不敢相信她突然走了，好難過！閆擎只有30歲，好年輕啊！雖然我們沒有合作過，但每次在走廊遇上，她都會主動的向我打招呼，她是一位充滿幹勁、熱誠投入又極有禮貌的快樂少女！」而關智斌回應《東網》表示兩周前才上閆擎節目，「懷念她的笑聲，希望她家人節哀順變」。

電台發言人韋佩文說閆擎一向盡責準時上下班，今天上班時間突然沒來，才發現她出事，但死因要等驗屍報告才能確定，「不可以胡亂推測或猜測回應，對一個已經走的人不夠尊重」，而閆擎一直以來是獨居，和她共事多年的同事都說，閆擎平時為人和善、樂觀開朗，紛紛不捨她的離去。

(中時新聞網)