勇士總教練科爾(Steve Kerr)與杜蘭特(Kevin Durant)的關係似乎真的不怎麼樣，現在連科爾都「不演了」。科爾本周在播客節目表示，他們上季15勝50敗在西區墊底，但是他很快樂，比起杜蘭特還在的最後一季(2019)更自在。科爾竟然覺得輸球比爭奪總冠軍還好？

科爾說：「第一個4年是最有樂趣的(2015-18)，一切都簡單且美好，大家都沒有怨言。接著最後一年(2019)有些不順，即使我們打到總冠軍賽還是很辛苦，我們最後輸給暴龍。我喜歡上一季(2020)，雖然戰績差，更重要的是球隊氣氛佳，我們有許多年輕球員，大家都非常努力。」

雖然沒有提到杜蘭特的名字，但任何人都聽得出來，科爾覺得沒有杜蘭特比較好。杜蘭特本人對此回應一句：「很好笑。」

杜蘭特加盟勇士之後一定程度改變了勇士的打法，特別是在季後賽，科爾傾向使用杜蘭特單打突破，而不像以往那樣全隊遍地開花。當時科爾和杜蘭特都遭受外界批評，最後杜蘭特受傷，勇士王朝戛然而止，當年留下許多令人不快的回憶。

美媒NBC報導，杜蘭特與哈登(James Harden)素來交好，杜蘭特曾想勸哈登離開火箭，但他對哈登表示：「你應該不會喜歡科爾。」科爾對杜蘭特的掌控力很低，他去年在播客說過，他知道杜蘭特不會久留勇士，但也從沒出言挽留他。「我完全尊重KD自己對前途的選擇。」可見兩人的關係相當淡薄。

(中時新聞網)