根據美國媒體報導，尼克後衛「飆風玫瑰」羅斯順利歸隊。羅斯在接受訪問時表示，前段時間確實染上了新冠肺炎，幸好如今已康復。

自3月1日與活塞交手後羅斯就一直處於缺席狀態，尼克官方給出的理由是出於健康安全協議的限制。羅斯說，「先前缺陣是因為我感染了新冠肺炎，不僅是我，我的家人包括我的孩子也染病了，新冠肺炎是真實存在的。我知道很多人對此不以為然，但事實是，它真實存在而且需要我們嚴肅以待。」

羅斯強調，「我也曾得過流感，但新冠肺炎和流感完全不一樣，新冠肺炎比流感嚴重10倍甚至更多。染病這段時間我不得不缺席比賽，排隊等待檢測，得到結果後在家隔離，我無法訓練，在家待著什麼也幹不了。還好有家人陪伴，那段時間就像是自己與自己的戰鬥，之後我恢復了健康，我對此心存感激。」

羅斯被活塞交易至尼克，場均13.5分、2.2籃板、4.5助攻，尼克本季很有機會重返季後賽，羅斯豐富的作戰經驗讓尼克如獲至寶。

(中時 )