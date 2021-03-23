【愛傳媒葉毓蘭專欄】去年以來我一直關注機車族的安全以及路權問題，直到最近終於有了初步的開花結果，也感謝各位機車族的持續關注。

3月22日我與國民黨籍的新北市區域委員林德福、羅明才、洪孟楷於立法院共同召開記者會，探討有關機車安全及橋梁機車道改善議題。

110年2月23日，我在臉書提到華江橋因為不合理實體分隔問題導致前方事故處理中，機車阻塞無法有效疏通，而後於3月5日向蘇院長的總質詢時，更進一步提出過去政府對於機車一系列不合理的設計問題，導致了機車族面對極大的駕駛風險，不只在華江橋，在其他的橋樑上也是如此。

台北市超過94萬7057輛機車、新北市超過221萬2011輛機車，如此龐大的機車族，機車安全是對於雙北民眾極為重要。本次華江橋事件，我亦與新北市議會林國春議員共同將問題向新北市政府說明。

新北市政府警察局於3月5日回函，提出檢討新北市內共有17座橋梁設有汽機車實體分隔設施，認同全面檢討橋梁機車道設置分隔島之必要性，或於分隔島留設緊急缺口，以因應突發事故發生，迅速疏解車流壅塞，提升道路使用效率。

而新北市政府於3月16日回函，提出109年4月間辦理「板橋區浮洲橋人行道改善工程設計圖」與109年11月召開「研商本市重要橋梁機車道分隔島開設缺口可能性案會議」，日前大漢橋已完成開口，另會在4月完成華江橋、忠孝橋、重陽橋及北山大橋等4座橋梁的改善作業。

對我的關注與提醒，新北市政府也表示感謝，並承諾將繼續精進機車安全問題。

對此，我主張開缺口至少對機車族路權的尊重只是開始，但機車路權問題，未來更應該檢討不當的車種分流、拆除實體分隔島、改善不當標線號誌以及道路設計等議題。

最後我們更強調，既有交通部在機車安全上還有非常多面向需要改善，但是目前交通部目前僅編列0.4%預算在交通安全上，交通部應該要加強相關安全預算的補助，以及對於將新北市安全設計推動到全國各縣市。出席委員共同訴求「機車沒路權，交通不安全」的主張。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)