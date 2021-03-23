肥胖是現代人最常見的文明病，除了會增加心腦血管疾病、代謝疾病風險，也被認為與癌症有關。國際權威期刊《Cell》近期一篇研究指出，肥胖動物體內的癌細胞，更容易在與免疫細胞爭奪能量的過程中佔上風，進而使免疫細胞的毒殺T細胞活性下降，導致癌腫瘤生長速度加快。

哈佛大學HMS Blavatnik研究所細胞生物學教授Marcia Haigis表示，從小鼠實驗中發現，處在肥胖環境中的癌細胞，會根據微環境中的脂肪量調節新陳代謝，使其更易從脂肪分子中獲取能量。與一般正常飲食相比，高脂肪飲食下的腫瘤生長得更快速。

該研究認為，肥胖會影響生物體對各種癌症的腫瘤免疫力，將是未來改善免疫治療、組合治療對癌症效果的線索。

肥胖影響腫瘤免疫力？癌症生長速度變快。(圖/今健康提供)

●肥胖增加癌症發生率 子宮內膜癌食道癌最典型

新光吳火獅紀念醫院腫瘤治療科主任季匡華醫師受訪表示，肥胖確實會增加癌症風險，有幾種癌別與肥胖關係較密切，以女性子宮內膜癌最典型。此外，食道腺癌或稱為賁門癌者，與慢性胃酸逆流有關係，而肥胖是增加胃酸逆流的重要因素。總體而言，肥胖影響肝癌、腎癌、胰臟癌、大腸癌、乳癌的發生率，平均約增加近1.5倍至2倍風險，也會增加癌症死亡率。

肥胖增加癌症發生率，其中又以子宮內膜癌與食道癌最典型。(圖/今健康提供)

季匡華醫師指出，造成肥胖的一大原因，與不健康的飲食有關，例如長期攝取高溫烹調的紅肉或牛油類油脂，這些不健康的飲食方式，會促進體內發炎、增加肥胖風險與癌症發生率。

●肥胖讓癌症長得快

季匡華醫師說明，近期一些細胞與動物研究發現，腫瘤周圍的免疫細胞需競爭養份，一旦失去養份，免疫T細胞就會變弱。由於腫瘤細胞大量生長會產生缺氧（hypoxia），在缺氧、缺醣的環境中，腫瘤細胞搶能源的能力遠超過免疫細胞，如果免疫細胞利用脂肪代謝的能力不足，就會造成免疫抑制。

而在較多脂肪環境中生長的癌症，如胰藏癌、腹膜擴散的卵巢癌，由於癌細胞善於利用脂肪細胞提供能量，處理上會更棘手。

肥胖是造成發炎的因素，發炎可能與冷、熱腫瘤有關。季匡華醫師說明，一般所說的熱腫瘤，是指癌細胞周圍有較多的免疫T細胞浸潤。相反的，若腫瘤周圍較多纖維組織，則被稱為冷腫瘤。

免疫細胞如同對抗癌症的兵卒，冷腫瘤缺乏免疫細胞，等同戰場中無可用之兵，免疫治療便難以奏效。冷熱腫瘤與分子機制、腫瘤分泌的細胞素、修飾蛋白等因素相關，也會影響癌症治療效果。

季匡華醫師說明，太「熱」的腫瘤表示發炎程度厲害，當腫瘤微環境存在大量脂肪細胞，更容易增加發炎現象並形成熱腫瘤。雖然熱腫瘤中的免疫細胞，因為養份不足而虛弱、鈍化，大多屬於「老弱殘兵」，但這時使用PD1免疫治療，免疫細胞受到刺激而覺醒變強，較易發揮效用。因此肥胖的病人採用免疫治療，反而增加了有效機會。有人稱這種矛盾現象為「脂肪悖論」。

肥胖不只增加癌症風險，對心、腦血管病變都有直接影響，建議不論男女皆應控制腰圍。(圖/今健康提供)

●肥胖恐增心腦血管病變 男女皆應控制腰圍

雖然研究顯示，肥胖與脂肪可能增加免疫治療的效果，但肥胖對健康的傷害遠不只限於癌症，也與糖尿病、心血管疾病、高血壓、腦中風等疾病有關。國健署建議，男性腰圍≧90公分、女性腰圍≧80公分，已屬於「腹部肥胖」，平日應注意飲食、運動、體重控制，必要時諮詢醫療健康照護人員。

(中時新聞網)