台北捷運出現襲胸色狼！1名女子控訴在捷運車廂內遭陌生男子面對面不斷推擠，對方放在胸前的後背包不斷碰觸她的胸部，她甚至感覺胸部遭抓取，男子之後下車她才驚覺對方將雙手放進背包裡，並用帽子等衣物遮住；查看監視器發現男子不斷在文湖線人潮多的站點遊走，包含南京復興、忠孝復興、中山國中、大直站等，據悉警方已抓到兇嫌，目前正偵辦中。

1名女網友在Dcard上描述她妹妹在捷運遭性騷擾的經驗，她的妹妹在捷運上遇到1名陌生男子用胸前的後背包觸碰，她起初因車廂壅擠沒多想，但移動到其他位置後，對方仍再移動到她面前，她當下納悶車廂已沒有很多人，為何對方不斷往前，「我依舊一直感覺到左胸被人碰觸，後來突然感覺有移動且被抓取感，而且一直聽到男子急速呼吸聲」。

女子控訴在捷運車廂內遭陌生男子面對面不斷推擠，對方放在胸前的後背包不斷碰觸、抓取她的胸部。（圖／翻攝自Dcard）

該網友的妹妹之後發現該男子背包的開口裡，有疑似毛帽遮蓋裡面，但外觀看似手掌形狀，後來對方出捷運車廂時，她果真發現對方的手放在後背包裡，確認遭到性騷擾；事後調閱監視器，她發現男子不斷在各捷運站遊走，或是在座位觀察乘客，發現目標後就會上車。

警方接獲報案後追查，發現男子會在學生、人潮多的捷運站點不斷轉乘，目前確定已有南京復興、忠孝復興、中山國中、大直站等，男子甚至會假裝出站，又跟著人群進來車廂，做案手法熟捻，疑似是慣犯；據悉，目前捷運警察局循線已在18日將犯人緝捕偵辦。

(中時新聞網)