空軍2架F-5E戰鬥機22日訓練失事，因擦撞意外墜落屏東旭海漁港外海，當時傳出2飛官疑跳傘求生，也有居民疑似目擊到，但事發1小時後僅尋獲1具傘具連坐椅。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

台東志航空軍基地F-5E戰機昨天（22日）執行對地炸射訓練後，15時7分返程，兩機進行隊型調整時，疑似發生擦撞墜海；羅尚樺中尉於海面上被發現，由黑鷹直升機吊掛送醫仍不幸殉職；潘穎諄上尉仍生死未卜搜救中。據了解，有3名學生昨在旭海漁港遊玩，聽到一聲巨響後，在路邊發現連接著白色傘具的戰鬥機座椅。

台東志航基地4架F-5戰機昨天在佳冬靶場進行的炸射科目，2號、4號機為單座機，1號、3號為雙座機，昨14時30分自台東起飛，結束炸射訓練後，在考量編隊隊型以利降落，於是令2號機羅尚樺與4號機潘穎諄交換位置，疑似2機發生擦撞，雷達光點最後消失在屏東牡丹鄉旭海漁港的1.4海浬處。

據了解，當時有3名學生在旭海漁港南側遊玩，聽到一聲巨響後，在路邊發現一張戰鬥機座椅還連著白色的傘具，警方在16時14分接獲民眾通報，九鵬派出所員警於台26線73公里處找到傘具與彈射椅。

空軍參謀長黃志偉中將表示，那付傘稱為斗型傘，並不是人員降落傘，而是彈射椅彈出後，斗型傘會自動張開，平衡彈射椅。

而國防部黑鷹直升機16時41分於海上發現羅尚樺，進行吊掛完成後返回，緊急送台東馬偕醫院。黃志偉說，軍方搜救到羅尚樺時，他身上的降落傘並沒有打開，且已失去意識。

失蹤上尉潘穎諄仍全力搜索中，軍方指出，22日晚間8點半，搜救人員在靠近九棚大沙漠的岸際發現一只鞋子，經空軍單位鑑定後，確定是飛行員的左腳鞋，但為何人所有尚未知。此外，也在距離發現彈射椅的3.5公里處發現救生衣、機體殘骸。。

(中時新聞網)