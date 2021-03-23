不用為金錢煩惱是不少人的夢想，但究竟那些人可以享受大富大貴的好命人生呢？星座命理專家艾菲爾老師昨（22）日在臉書表示，擁有6種手面相的女人最招財神爺喜歡，不是天生含著金湯匙出生，就是正在往富貴的路上前進。記得仔細觀察自己或是親友、閨蜜的身體特徵，看看誰符合了！

1、圓臉、下巴豐滿

雙下巴對女性來說，等同於財富的象徵，雖然現代許多人的審美觀都覺得女生要有纖細的瓜子臉，因此費盡心思地想把雙下巴除掉，殊不知這樣一來反而是破壞了自己的財庫，將財富往外推。而雙下巴不只是自身財富的象徵，對已婚女子來說，也是旺夫運的象徵。

2、鼻挺、鼻頭有肉

鼻子是一個人事業、財富的象徵，鼻子高挺的人個性要強，做事有原則，而女人的鼻樑挺直，表示事業上會有一番作為，不太需要依靠男人，如果搭配上豐厚鼻翼表示有財庫，這樣的女人不僅事業好，財運雄厚，還守得住錢，你不富貴誰富貴！

3、厚唇、嘴角上揚

嘴角天生上揚的女生讓人覺得她隨時都在微笑，令人有種如沐春風的感覺，所以人緣一直都很好。雙唇豐厚的人為人忠厚老實，講信用，所以很多人喜歡跟你交朋友，因此如果有好的投資項目，也不會吝嗇跟你分享。本身嘴唇較薄的人，則可以嘗試用化妝來加強運勢。

4、手握斷掌

女人手上有斷掌，無論左手或右手，都象徵著財庫豐厚、手上能握有大權，不需要靠男人來養活自己。她們也擅長思考與實踐，行動力超強，可以自己撐起一片天，雖然斷掌的女人容易晚婚，但不會為情所困，注定能找到一個適合自己的對象。

5、手心、手背有痣

手心跟手背上的痣一般來說都屬於「吉痣」。手心有痣代表富有、聰明。有這樣手相的女人算得上是佼佼者，自身優秀同樣也能吸引優秀的對象。手背上有痣的人有佛緣，也有廣結善緣的慈悲心，一生波折較少、貴人運勢旺，是個好命人。

6、小指細長，水星丘豐厚

小指細長代表六親緣厚、貴人運佳，也代表和家人關係緊密，朋友也較多，且大部分都能成為你的貴人。水星丘指的是小指下方，手掌隆起的部位，此處若是豐厚代表有福氣，一生帶財富，適合做生意。

(中時新聞網)