馬斯克（Elon Musk）所領導的美國電動車品牌特斯拉積極發展大陸市場，然而大陸方面卻質疑特斯拉有竊取國家安全機密的風險，更爆出「間諜說」討論，對此，馬斯克親自上前線滅火，強調特斯拉並沒有竊取國家機密的行為與計畫，甚至有意在下個月赴陸說明。

路透社等外媒上周接連報導大陸軍方已禁止特斯拉系列車款進入各項設施，並對特斯拉的錄影鏡頭相當感冒，認為其有竊取中國官方機密的風險。華爾街日報也指出，中國政府正限制軍事人員和主要國有公司的職員駕駛特斯拉，理由同樣是擔心汽車收集的數據可能成為國家安全漏洞的源頭。

特斯拉西進大陸爆出間諜說，馬斯克於上周六中國發展高層論壇經濟峰會中，以視訊方式向與會來賓進行說明，馬斯克強調，特斯拉遇到的情況與抖音在美國的困境相似，彼此都需要更高程度的信任。

「美國希望關閉抖音，幸運的是，這件事並沒有發生。很多人都在關注抖音，但我認為這種關注是不必要的，我們應該從中吸取教訓。」馬斯克積極遊說中國高層，盼能甩掉資安危機的標籤。

券商維德布什證券（Wedbush Securities）分析師Dan Ives指出，中國市場對於特斯拉的全球戰略相當關鍵，因此包含華爾街在內，全球都關注馬斯克對於此事的處理方式與聲明，成功與否將左右未來特斯拉股價與公司發展。

而根據南華早報消息指出，大陸領導人相當關注此事，該車輛的資安問題在領導集團內備受討論，並強調若後續輿論發展不樂觀，馬斯克有意在下個月訪問中國，親自出面挽救江山。

(中時新聞網)