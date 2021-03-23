最新歐系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告，看好聯詠DDI將在2022年正式打進蘋果iPad，且將有利於聯詠後續在蘋果業務的發展，給予聯詠優於大盤評等、目標價由620元調升到680元。

歐系外資表示，聯詠DDI將在2022年正式打進蘋果iPad，預計將與三星LSI共享訂單，和譜瑞-KY(4966)的eDP T-Con不同，且根據供應鏈訊息指出，目前聯詠正在進行認證階段，初期將用於主流iPad的a-Si LCD，但長期而言，有機會再打進iPad Pro。

歐系外資表示，聯詠目前8吋晶圓產能獲台灣合作夥伴支持，也積極確保韓國的8吋晶圓產能，以支撐大型DDI業務，預計聯詠的iPad DDI出貨量將達到從下半年後期開始，並可能在2022年看到更大的銷量，2022年下半年將占銷售額的4~5%、或是大型DDI總體銷售額的14~15%，另外，頎邦(6147)是蘋果合格的後端代工廠，因此，也可以從中受益。

歐系外資表示，聯詠目前提供DDI用於蘋果MacBook的OLED觸控條，相信iPad訂單將更有利於聯詠後續在蘋果業務的發展，且有利於支持DDI利潤率。假設由於晶圓供應限製而導致的大幅DDI ASP校正逐漸得到緩解並且PC面板需求正常化，則聯詠也將有供應iPhone OLED的空間，尤其是採用LTPO基材以實現更快的速度新率(120Hz)和更高的分辨率，這需要更好的DDI設計能力，但這也將取決於京東方提供這些OLED面板的技術能力。

歐系外資表示，聯詠晶圓供應商聯電和力積電在2月下旬漲價10~20%，而COF膠帶平均售價從3月開始加價，故預估聯詠將在第二季向客戶反映出這些成本的增長，總體而言，DDI仍然嚴重短缺，相信聯詠在晶圓產能上具有優勢，可以和合作夥伴討論出更有利的成本結構，給予聯詠優於大盤評等、目標價由620元調升到680元。

(時報資訊)