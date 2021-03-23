導線架廠—界霖(5285)因工控及消費性產品需求強勁，營運自去年第4季重回成長軌道，去年第4季稅後盈餘為6611萬元，賺贏去年前3季，單季每股盈餘為0.7元，累計2020年每股盈餘為1.37元，由於客戶訂單強勁，界霖樂觀看待今年營運，預估今年業績可望遠優於去年。

界霖去年上半年營運深受新冠肺炎疫情影響，不過隨著大陸疫情趨緩，以及全球車市復甦，界霖業績自去年第4季回神，第4季稅後盈餘達6611萬元，賺贏去年前3季，單季每股盈餘為0.7元；累計2020年合併營業收入為43.47億元，營業毛利為6.26億元，營業淨利為2.25億元，稅後盈餘為1.29億元，每股盈餘為1.37元。

由於工控、消費性及車用客戶需求強勁，界霖今年前2月合併營收為9.35億元，年成長52.39%，界霖表示，目前客戶訂單強勁，幾乎是一做出來就被客戶拉走，第1季及上半年訂單無虞，今年業績可望遠優於去年。

(時報資訊)