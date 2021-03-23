捷運新埔站（藍線）近年逐漸成為新北板橋地標，不只鄰近捷運板橋站也加上環狀線開通，上下班時間四面八方湧入的人潮不斷。平假日三餐，除了致理科技大學的校園美食在此助陣外，各式商家、傳統市場以及餐廳不斷開幕，讓新埔站美食儼然成為板橋美食集散地的新代名詞；然而，平常想吃中西式餐點都必須到不同餐廳用餐，現在熱鬧的板橋四維路上，有間混合「中西式早午餐」與晚上「熱炒」的混血美食餐廳，在板橋新埔點燈開幕了！

（圖／ReadyGo提供）

古色古香的裝潢，正是位在轉角處「四維客棧」的特色，從門口的大塊匾額開始，到踏入店內彷彿走進時光隧道來到5.60年代的餐廳，每個小細節都注意到了！櫃台旁經典的白鐵茶壺，斑駁牆壁上掛著竹篩與春聯，更讓當時「粒粒皆辛苦」的氛圍重現，若是加上二胡樂曲或ＡＭ電台想必更能沉浸在懷舊的時光中。

店面設計充滿年代感的四維客棧，每日還有限量手工布丁與蛋糕。（圖／ReadyGo提供）

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店內擺著幾張深色實木方桌，抬頭「起家厝」的匾額，呼應當時年代人人都是白手起家，養家活口著實不容易啊！匾額下的實木桌與板凳，呈現家中飯廳的氛圍。經過冰櫃除了看見啤酒，不禁會想順手拿罐彈珠汽水，要跟童年回憶來個合照，現在平日周一到周四還推出冰箱飲料暢飲499喝到飽，上班族的下班聚會解悶，姐妹閨密們聚餐，四維客棧是個新據點。

板橋四維客棧在平日晚上推出499冰櫃飲料無限暢飲。飲酒過量有害健康。（圖／ReadyGo提供）

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除了餐廳內部古色古香，連到廁所的空間都充斥濃濃的「台灣味」，一台超古舊阿公腳踏車就擺在門口，牆邊擺了幾隻粉筆，可以恣意地在牆上塗鴉；店內還規劃包廂空間，裡頭除了有電視外還有電動麻將桌，絕對是聚會、聚餐的首選啊！

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在台灣老式裝潢下吃到中式台式料理並不稀奇，但在匾額和竹篩的陪襯下吃「義大利麵」那就特別了，四維客棧服務各位客官從白天到晚上，假日從早餐到晚餐提供中西式經典的餐點，人氣料理像是厚又多汁且有嚼勁口感的「真肉三明治」、創意的「痛風蛋餅」結合青醬和蛤蜊，是僅有早午餐才有提供的美食。

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四維客棧每道料理都是傳遞著文化精神的創意料理，來自五星飯店的主廚，就連晚餐的熱炒類餐點也特別設計，一上桌就讓人驚豔的「泰甜脆笛蝦」，外皮炸得酥脆裡頭裹著蝦肉口感豐富有層次，沾上酸辣的泰式醬汁清爽不油膩；另一道「金沙豆腐」口感層次明顯，入味的鹹蛋黃讓人難忘，豆腐軟嫩也是讓人一口接一口，最喜歡的照燒松阪豬，帶有嚼勁口感的肉片翻炒甜鹹適口的照燒醬，加入了金桔果香，晚餐配三碗白飯不是問題！

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普通的中西式餐點搭配上主廚的創意手法，讓家常菜也能再次發亮，享用美味佳餚的同時，也重溫傳統年代的溫馨氛圍，這裡除了附近居民常光顧外，也是上班族下班後，板橋新埔站聚會聚餐的美食餐廳新選擇。

四維客棧

營業時間：平日 17:00-23:00 假日9:00-23:00

假日早午餐供應時間：09:00-17:00

晚餐供應時間：17:00-22:00

地址：新北市板橋區四維路170號

電話：02-2255-0522

IG：四維客棧

(本文由ReadyGo授權提供)

(中時新聞網)