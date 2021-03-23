台日桌球夫妻檔福原愛與江宏傑深陷婚變風波，女方還因和高帥男在飯店過夜，引起外界抨擊，然而至今雙方尚未正式離婚，先前福原愛的媽媽福原千代又突然返日，如今只留下2個孩子在台灣，從江宏傑曬出的照片中不難看出，儘管夫妻感情生變，他還是全力照顧陪伴孩子。

江宏傑昨日在IG限時動態發文，曬出帶2個孩子親近大自然的照片，只見孩子們拉著狗狗的牽繩，玩得不亦樂乎，江宏傑則蹲在一旁照看，而另一張是小小愛和小小傑好奇地看著小水池，江宏傑專心在旁邊溜狗的畫面，一家人看起來十分開心，江宏傑也笑稱：「越來越喜歡大自然的小孩們。」

江宏傑曬出和孩子郊遊的溫馨照片。(圖/翻攝自江宏傑IG)

江宏傑父兼母職，照顧小小愛和小小傑。(圖/翻攝自江宏傑IG)

日前江宏傑一家人到機場送愛媽回日本，他也在IG限時動態表達不捨，隔空祝福往後可能很難再見面的岳母，更透露愛媽回日本後，不是和福原愛一起住在東京，而是回老家，「聽到您回到老家心情更加複雜，但希望您可以一直平安健康，跟在台灣的時候一樣快樂開心。」

事實上，由於千代有腰傷行動不便，平時都需要輪椅代步，因此從去年5月起，都是江家人在悉心照顧，對比福原愛爆出偷吃醜聞後，遭日本網友狂轟，將愛媽接回日本的決定也受到質疑，她只接母親卻將2個孩子留在台灣，有失媽媽本分。

(中時新聞網)