港星「紅姑」鍾楚紅是80年代的一代美女，雖然她近年淡出螢光幕，不過鍾楚紅仍多次以凍齡美貌和絕佳氣質引發外界討論，61歲鍾楚紅近日則大方頂著素顏自拍入鏡，女神沒有特別「喬角度」，天生麗質的鍾楚紅仍美到零死角，不科學的紅潤美肌讓網友驚豔不已。

鍾楚紅熱愛戶外運動，微博也不時曬爬山照，她近日則是挑戰香港黃牛山，並上傳一段自拍影片，只見鍾楚紅身穿白色上衣、背後背包，頭戴帽子和太陽眼鏡，鍾楚紅開心對著鏡頭露燦爛笑容，並來個360度旋轉拍攝美景。

鍾楚紅大方頂素顏入鏡，女神狀態極好。（圖／取材自鍾楚紅微博）

雖然鍾楚紅入鏡的時間只有短短幾秒鐘，不過未施脂粉的她，氣色紅潤、肌膚Q彈白皙，絕佳好膚質看不出她已61歲，鍾楚紅保養有術，逆齡狀態讓網友都看傻：「紅姑好靓」、「女神狀態真好！我也想去爬山了」、「紅姑真是好美啊」、「風情雖有千萬種，最紅不過鍾楚紅」。

歲月沒有在鍾楚紅臉上留痕跡，61歲的她依舊俏麗，鍾楚紅過去就曾被問到齡之道，她則強調不喜歡動醫美手術，寧可自然老去「要學會接受最真實的自己」，其實鍾楚紅是在1979年以香港小姐第四名出道，後來獲得電影公司賞識，踏入影壇，她的第一部大螢幕作品是杜琪峯的導演處女作《碧水寒山奪命金》，鍾楚紅也因此開啟她的影星之路，並分別以《男與女》、《秋天的童話》兩度拿下亞太影后，成績相當亮眼。

(中時新聞網)