台東志航空軍基地2架F-5E戰機昨（22日）驚傳失事，中尉羅尚樺送醫不治，上尉潘穎諄仍在持續搜救中，對此，藝人吳鳳憶起之前故鄉土耳其也發生直升機意外，造成9名軍人不幸罹難，不禁語重心長表示：「謝謝這些偉大的人，一路好走」。

2架F-5E戰機昨（22日）失事，釀成1死亡1失蹤，藝人吳鳳表示每次空中有戰鬥機飛過時，大家都會很興奮的往上看，不外乎給人一種景仰的感覺，不過卻鮮少人注意到飛官養成需要很多時間及努力過程，更不用說他們幾乎把整個人生奉獻給工作，提及每次大女兒看到戰鬥機飛過，總會好奇詢問：「為什麼有戰鬥機？軍人是誰？國家是什麼？」他強調身為一名父親而言，有責任讓孩子們知道英雄們的付出跟辛苦。

吳鳳表示每次發生意外，想到這些為守護國家安全而犧牲自己的人，就此與他們的家人天人永隔，就會感到相當難過，尤其前陣子家鄉也發生直升機意外，造成9個軍人罹難，不禁語重心長表示：「謝謝這些偉大的人，一路好走」。

對此，網友也紛紛留言：「為這位台東飛官感到傷心難過，期望別再發生這樣的事，也期望另一位能平安」、「祈禱早日找到另一位機師，並希望罹難機師一路好走」」、「每次看到新聞報導，都認為台灣的飛官真的是拿命在賭」、「感謝國軍守護國人安全，對於遇難飛官很不捨，願一路好走」。

(中時新聞網)