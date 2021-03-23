金門擁有豐富的軍事歷史遺跡，是觀光客必遊景點。但一名女網友發現，金城鎮歐厝沙灘上的戰車殘骸，竟遭網美攀爬拍照打卡，不少人留言提醒，竟被網美無視，甚至刪文、封鎖，誇張行徑令人直搖頭。

該名網美開心拍照打卡，還在下方分享自己旅遊過程。（圖／翻攝自Dcard）

日前論壇《Dcard》一名女大生匿名PO出一張IG截圖，指金門金城鎮歐厝沙灘上戰車殘骸，遭一名網美攀爬坐在戰車砲管上拍照，女網美一臉笑容，貼文還分享尋找該景點的趣事，完全沒有意識到自己的行為出了問題。

網友在該網美的精選動態發現，該網美不僅坐在砲口處，還站在戰車處，令人看了直搖頭。（圖／翻攝自Dcard）

網美的誇張行徑令原PO看了十分憤怒，痛批來歐厝沙灘這景點的人，都是有做過功課的，應該知道這個景點有多可貴，這是當地難得可貴的戰地遺跡，「破壞了是妳賠得起的嗎？能不能有點水準，別像隻野猴子一樣當作樹在爬？」

其他人也發現歐厝戰車，已有不少觀光客不顧宣導。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，網友一面倒撻伐，「好好愛惜很難嗎？」、「無腦網美什麼時候才會少一點」、「唉！一堆網美盡做一些阿莎不如（亂七八糟）的事」；不少人也在網美的貼文下留言建議，但貼文竟遭網美刪除，還被封鎖，讓人看了更怒，砲轟「以為刪文就沒事了嗎？」、「不檢討的行為真的好可怕」。

網美爬砲管的爭議發生後，也有不少網友點選「歐厝戰車殘骸」打卡連結，意外發現不少民眾罔顧禁止攀爬的規定，爬上砲管或坐在戰車上，令網友質疑「現在人怎麼了？」

據金門觀光旅遊網站指出，歐厝戰車是美國生產M18「地獄貓」式驅逐戰車，1990年代原為戰車射擊訓練的標靶，後來因訓場裁撤，戰車便遺留在沙灘上，已是遊客爭相拍照的熱門景點，觀光局也特別提醒「拍照時不要攀爬及破壞」，呼籲大家一同維護。

(中時新聞網)