觀光飯店吃到飽餐廳促銷有新招！位在南港的台北六福萬怡酒店瞄準「肉食控」，館內「旭日」餐廳將於4月起推出「捕獲肉食系」美食促銷活動，於午晚餐時段除全面供應必備的美國頂級肋眼牛排、龍蝦、干貝、乾煎天使紅蝦等，更將高檔西餐廳的精緻單點料理端上餐檯，包含義式生牛肉(beef carpaccio)、經典油封功夫鴨腿、炙燒和牛握壽司等美味都無限供應，號召各方肉食控們一起來大快朵頤。

六福萬怡「敘日」全日料理「捕獲肉食系」吃到飽活動，平日的周一至周四午晚餐及周五午餐時段供應，每人1,180+10%，假日的周五晚餐及周六日午晚餐消費，每人1,480+10%，可再搭配「有鄰真好」里民優惠，凡南港、汐止、松山、內湖、信義的居民，無須再去改名，出示含地址的身分證件，即可再以85折價格享用。

六福萬怡酒店「旭日」餐廳為討好肉食控，除龍蝦、干貝、天使紅蝦等美味無限量供應外，頂級爐烤牛排也是必備基本款，平日時段就豪氣地選用美國特選級Choice肋眼牛排，假日時更升等至Prime等級，經由爐烤方式料理，外層微酥脆，內層紅潤柔嫩，甘甜肉汁在口中蔓延。另推出「和牛握壽司」美味，炙燒後的油香與米飯融合在一起，入口後立即幸福感爆棚。

「敘日」全日餐廳4月推出的「捕獲肉食系」活動，標榜集合全球美味、連高級西餐廳的單點菜色都在餐檯上吃得到，特選「世界三大火腿」之稱的義大利帕瑪火腿，以最能品嚐出原汁原味的冷盤呈現，口感細滑柔軟，鮮甜微鹹滋味中，帶著細微香氣，民眾可多元搭配餐檯上各種食材，如哈密瓜、起司、干貝等，玩出最符合自己喜好的美味。肉癡不能錯過的還有「義式生牛肉」(beef carpaccio)，選用美國頂級菲力牛切成薄片，淋上粗榨橄欖油，再撒海鹽、胡椒，可細細品味肉的原味跟甜度。

耗時費工的「經典油封功夫鴨腿」也是必吃料理之一，為法國傳統名菜，先用自製香料鹽醃漬1天以上，再用自己提煉的鴨油，以90~100度溫度悶煮8至10小時，置於油中保存，上菜前將鴨腿從油中拉出，將鴨皮煎至金黃，外層表皮微脆，內層肉質軟嫩，吃一口宛若來到了法國。另外，敘日全日餐廳也特別規劃中式的「川味麻辣蝦」，集合麻、辣、鮮、香等風味，帶殼吸吮後，再剝開蝦殼，吃進甘甜的蝦子。

(工商 )