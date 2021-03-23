為迎合新板商圈外食族消費習慣並擴大搶攻餐飲商機，台北新板希爾頓飯店宣布館內3樓「悅市集」全日餐廳，自3月25日起以全新型態、全新菜單推出的semi-buffet自半助餐型式出擊，平日「任選一道主餐就送沙拉吧」，並推出包括義大利麵與燉飯在內的16款主餐，其中，多達10道主菜皆不超過400元，標榜就算捨棄午休、或者請特休來用餐都划算。

新板希爾頓酒店強調，隨主餐附贈的沙拉吧菜色不馬虎，從冷盤、沙拉、熱食、湯品與甜點水果，甜點亦多達8款，菜色多樣且精緻，滿足忙碌的現代人需要的小確幸。

從7款義大利麵到4款的燴飯與燉飯等多達16道以上的主菜全新推出，「任選一道主餐就送沙拉吧」，其中，多達10道主菜皆不超過400元，誠意十足，就算捨棄午休、或者請特休來用餐都划算

新板希爾頓「悅市集」全日餐廳全新推出的Semi-Buffet自半助餐，係以16道主餐搭配上多元料理的西式自助餐，平日午晚餐同價位。16道主餐從360元到980元，從最受歡迎的大眾口味奶油義大利麵、茄汁鮮蝦細扁麵、日式蔬菜咖哩飯、紅酒燴雞到精緻的松露野菇燉飯、爐烤櫻桃鴨、黑胡椒蔥香比目魚、美國肋眼牛排等。其中有11道主餐都是400元有找。

「悅市集」全日餐廳全新轉型，訴求「不只是商業午餐」，主打CP質更注重餐食的口味質感，任一主餐就送沙拉吧，從冷盤、熱菜到TWG茶包、莫凡彼冰淇淋都是無限時可取用。

(工商 )