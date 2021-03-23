美股漲勢重現，台股加權指數23日開在16,250.20點，上漲60.98點，台積電（2330）開在597元，上漲4元，並進一步向上拉升，站回600元關卡，聯電（2303）、聯發科（2454）全面向上，帶動大盤漲幅擴大逾150點，大型權值電子股拿回話語權。

美國10年期公債殖利率從14個月高點拉回、再加上特斯拉勁揚，促使美國四大指數22日全面收高，由科技類股領軍走強。

道瓊工業平均指數3月22日上漲0.32％（103.23點）、收32,731.20點。那斯達克指數上漲1.23％（162.31點）、收13,377.54點。費城半導體指數上漲2.2％（66.18點）、收3,077.55點。

統一投顧指出，雖然準會釋出持續寬鬆言論，但美債殖利率短暫回軟後，仍持續緩步攀升，加上美國不再放寬SLR，使得國際股市走勢劇烈震盪。

考量本周市場將高度關切，美國聯準會（Fed）主席鮑爾及財政部長葉倫的談話及美國總統的首次記者會，預期台股將持續於月線上下震盪、區間整理格局。

統一投顧指出，操作建議選股優於選市，個股汰弱留強，留意具有殖利率題材及報價上揚的類股，如航運、金融、塑化、工具機、面板、記憶體、鋼鐵及高爾夫等。

(工商 )