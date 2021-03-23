搶改春日國旅住房商機，並瞄準喜歡健身運動的旅客，台北君悅酒店攜手Gogoro Eeyo電動自行車自即日起至4月19日推出「單車逸遊」住房專案，由專業單車教練暨導遊引領房客騎乘價值13.9萬電動自行車，探索基隆河沿岸古蹟，造訪林安泰古厝、台鐵舊隧道等景點，雙人入住享凱菲屋自助早餐、延遲退房至下午四點禮遇，深度遊台北，兩天一夜8,999元起(含半日行程)，三天兩夜13,400元起(含全日行程)，暢玩台北，體驗低碳知性之旅。

台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，有鑑於國內各大旅遊景點遊客人次屢創新高，台北市也有許多鮮為人知的秘境待民眾探索，繼路跑之後，自行車也成為新興時尚運動，此次與Gogoro Eeyo電動自行車攜手推出台北深度遊的住房專案，讓旅行不再只是美食或購物血拚，還能看見繁榮都會不同的樣貌。

迎接即將到來的四月及五月連假，台北君悅鎖定家庭客層，舉辦小小職人兒童派對，搶攻節慶商機，針對時尚旅人的輕旅行，則祭出平日升等住101景觀房型，再送2張台北101觀景門票，每晚僅3,888元，5折起之超值線上購券優惠；館內餐飲則力拼各餐廳美食活動推陳出新，凱菲屋及彩日本料理兩間超人氣自助餐每月輪番推出小資、生日、銀髮優惠方案，有效增加平日來客數，茶苑近日亦推出新型態「東方味午茶」吸引饕家嚐鮮，外帶節慶贈禮也將成為餐飲主力行銷重點，目標帶動全館第一季營收，較去年同期挹注2成以上增幅。

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