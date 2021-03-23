搶攻春日國旅商機，台北寒舍艾美酒店以城市度假概念切入，自即日起推出「牛年忘返」雙人住房專案，平日豪華客房每房每晚4,328元起，贈送人氣美食「台式牛肉麵」兩碗與翌日探索廚房的早餐。 為讓房「出去玩」且玩得開心，寒舍艾美酒店並分別攜手時尚威士忌酒吧「小後苑」，以及擁有迷你高爾夫的「WHEE! 下來玩」合作，房客憑房卡即享折扣，並暢遊信義區時下最夯的吃喝玩樂好去處。

寒舍艾美酒店自即日起至4月16日銷售「牛年忘返」雙人住房專案，客人可於5月31日前週日至週五的平日入住，豪華客房可享每房每晚4,328元、純淨豪華客房每房每晚5,328元，價格皆須再另加15.5%的政府稅與服務費。內容包含於入住日的晚餐時段 5點30分至8點30分特別加碼提供北緯二十五經典人氣的美食「台式牛肉麵」2碗，濃郁湯頭絕對是讓賓客一再回味的好滋味，以及附贈翌日探索廚房的早餐。

「台式牛肉麵」為寒舍集團之經典料理，主廚特別將烹飪方式稍作改良，減少醬油用量提升清新風味，牛肉部份嚴選肉質鮮甜的台灣本地黃牛，搭配彈牙的牛腩與牛筋，其豐富的香氣及嚼勁更加提昇整體風味。

位於新光三越信義A9三樓的小後苑，是近日市場聲量很高的專業威士忌酒吧餐廳，5月31日前不分平假日於上午11時至下午6時，寒舍艾美房客憑房卡須滿足餐廳每人低消400元，即可免費獲得價值320元的指定單杯威士忌及一碟乳酪絲小食。另外，即日起至6月30日，房客於入住期間憑房卡，不分平假日至WHEE!下來玩，美酒佳餚與迷你高爾夫皆享85折優惠。

(工商 )