清明前的天氣乍暖還寒，台北美福大飯店搶攻春季國旅商機，攜手位於淡水河畔的蘊泉庄溫泉飯店，自3月25日起推出「雙饗美福 逸遊蘊泉」二泊四食住房專案，標榜逸遊價16,800元，無須連續入住，可自由安排假期，入住價值超過二萬元的大坪數頂級客房，品嚐台北美福GMT義大利餐廳的「肋眼心或菲力牛排套餐」，及彙集台、粵、川菜，以及蘊泉庄「日蘊堂─蘊品套餐」，享受飯店三溫暖及黃金美人湯等休閒設施，住宿皆可享指定捷運站接駁服務，出遊免塞車，搭乘捷運輕鬆探索城市之美。

連續三年獲米其林指南推薦台北美福大飯店，21坪菁英客房配備有百年傳奇品牌美國席夢思客製床墊，可靈活調整出水高度的德製Hansgrohe淋浴柱等設備，以及多樣精選的免費Minibar點心與飲品。餐點提供雙人彩匯自助早餐，以及GMT義大利餐廳的頂級牛排套餐(雙人套餐價值4,595元)，主菜可選擇肉香濃郁的美國肋眼心，或軟嫩的菲力牛排，佐餐搭配帶有義國風味的義式豬肉三重奏、手?窯烤義大利海鮮披薩及每日湯品與手作甜點，精緻餐點於住宿期間可任選午或晚間享用，於優雅的義大利餐廳品嚐義籍主廚的好手藝。

入住期間可於戶外恆溫泳池徜徉波光池畔，享受喧囂城市裡的自在，或使用專業健身設備盡情揮汗，亦或放鬆享受擁有蒸氣室、烤箱等設備的男女三溫暖，以及全新規劃的「兒戲」親子遊戲室，讓孩子們開心暢玩，亦可親子同樂時下最夯的Switch遊戲機。退房時另提供蘊泉庄溫泉飯店住宿券，於優惠期間內自由訂房入住，感受城市溫泉之旅。

座落於淡水河畔的蘊泉庄，靜謐的地理位置，盡覽山河景色，更擁有千年難尋的「玉帶環腰」風水格局，渾然自成的天地五行能量滋養萬物、調節氣場。來到蘊泉庄做客，彷彿回到城市裡的另一個家，少了都市的緊迫感，恣意享受獨有的「黃金美人湯」及五行磁場的洗禮。蘊泉庄客房以金、木、水、火、土五行設計，預訂本專案可入住23坪的土舍套房，價值25,080元，小豪宅的格局設計規劃有舒適雙人床、獨立和式房、小廚房及溫泉池等。住宿提供「蘊木盒」套餐式早餐供房內享用，以及日蘊堂餐廳的「蘊品套餐」(雙人套餐價值3,476元)，集結廣東菜、台菜、川菜及日式懷石之料理手法，提供蘊品迎賓前膳集、竹笙娃娃菜燉雞、芙蓉三絲鳳眼鮑、五木炎烤小羊肩、黑金噴水雞肉飯、主廚手作甜品及水果等七道精緻手路菜，依時當令不定期變換菜色，賓客可一邊欣賞台灣八景之一的「淡水夕照」，一邊愜意享用新東方創意料理的溫暖滋味。

住宿期間，可享受蘊泉庄重金禮聘加拿大工程團隊開鑿的淡水第一口溫泉。賓客可選擇具東方禪風的大眾湯池─沐天澤或於客房內自在泡湯，享受擁有質量優良的碳酸氫鈉鹽，帶有香檳色的「黃金美人湯」。多項設施還有親子童玩間、「行蘊超跑」兒童電動賽車場、古意照相館，以及週末晚間限定的影戲院等。退房時另提供台北美福大飯店住宿券，於優惠期間內自由訂房入住，享受不一樣的城市旅行。

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