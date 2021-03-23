半導體測試設備領導供應商愛德萬測試（Advantest）旗下T2000測試平台，榮獲車用混合訊號半導體製造大廠德國Elmos Semiconductor SE青睞，成為該廠之首選供應商。擴充性極佳的T2000平台，針對廣泛多元的車用及工業用電子元件提供可靠的測試解決方案，應用範圍涵蓋次世代電動車。

歐洲愛德萬測試公司（Advantest Europe GmbH）董事總經理（Managing Director）Michael Stichlmair表示，透過這份協議，我們進一步鞏固了夥伴關係，並持續在不斷演進的汽車產業擴大市占。

對於愛德萬測試而言，成為Elmos最新供應商狀態，代表旗下T2000平台已成為Elmos創新車用IC最優先選用的測試解決方案。T2000系統已經安裝於Elmos的廠房中，並投入生產。

Elmos Semiconductor SE營運長Guido Meyer指出，我們高度肯定愛德萬測試為一全面性測試解決方案供應商，能滿足Elmos從工程設計到量產的一切端到端需求。他們在過去這些年來，提供我們最先進的設備、卓越和專業的團隊服務，實現身為合作夥伴的承諾。

Elmos經過嚴謹評估後選擇了T2000平台，正是看中其能以最優異的成本效益，因應自家愈來愈多元的次世代半導體產品。高密度、多功能的儀器，使這套系統能滿足從前段晶圓級到後段最終測試等各項需求。此外，這台測試機也展現出優異的生產力與工程效率，幫助範圍廣泛的各式元件達到最短上市時間。

彈性優異的T2000測試平台是縮短新IC設計開發時間的有力工具，具備模組化架構，能幫助客戶快速適應變化萬千的市場需求。面對基於整合式電源解決方案（IPS）的車用元件測試，具備強化多功能混合高壓（Multifunction Mixed High Voltage；MMXHE）與多功能浮動高功率（Multifunction Floating High Power；MFHPE）模組的T2000，運用愛德萬測試創新的多功能接腳設計，在分配測試資源給任意接腳時達到無與倫比的彈性，能執行大量並測及高效能測試。

(工商 )