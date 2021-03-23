台股持續站穩高點，讓更多民眾都心動想進場。國泰金控23日公布3月國民信心調查，3月初有近37％受訪者有意將現金、定存，轉入股市投資，創國泰金2010年3月開始此調查以來，亦即11年來的新高，3月股市投資意願指數來到22.4的正意願，亦是11年新高，同時是連續四個月上升。

主要是3月有43.5％的受訪者，預期未來半年台股仍是會維持上升趨勢，股市看好指數達16.5，比2月的6.5大幅彈升，主要是3月看多者增加，看空者減少。

同時，3月有52.7％受訪者覺得目前經濟景氣比過去半年好，且有50.5％的人覺得未來半年比現在更好，經濟景氣未來預期指數升高到32，創10年來最高。

民眾對經濟景氣展望「信心爆棚」，有32.6％更有意願進行非耐久財的大額消費，即血拼、旅遊、上館子、住飯店，非耐久財消費指數升高到13.1，即70個月新高。

即3月無論對總體經濟景氣、股市投資及消費意願上，民眾信心都有顯著提升，亦代表內需力道不弱，有助支撐今年台灣經濟成長。

(工商 )