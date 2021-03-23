統振(6170)去年三大事業體營運穩定向上，每股賺1.63元，董事會決議每股擬配息現金股利1.4元，配發率高達85.89%。

統振2020年合併營收為35.62億元，受惠於旗下三大事業體營運穩健成長，貢獻營業利益1.69億元，稅後歸屬於母公司淨利1.42億元，稅後每股盈餘為1.63元，同時凸顯公司執行優化營運表現成果之效益展開，挹注2020年獲利較2019年度明顯成長。

統振2020年第四季合併營收為新台幣7.96億元，因出售轉投資統達公司部份股權，合併營收自2020年9月起不再納入，使得去年第四季營收較2019年同期減少，但在整體優化營運成效展開下，貢獻營業利益0.5億元，稅後歸屬於母公司淨利0.34億元，稅後每股盈餘為0.4元，分別較2019年第四季成長5.61%、20.3%、21.21%。累計2020年合併營收為新台幣35.62億元，受惠於旗下三大事業體營運穩健成長，貢獻營業利益1.69億元，稅後歸屬於母公司淨利1.42億元，稅後每股盈餘為1.63元。

統振旗下三大事業體包括能源、金融科技、流通在2020年的營運表現上保持穩健成長，其中，能源事業因受惠歐美市場的宅經濟大量需求增加，推進旗下3C電池封裝產品保持良好的銷售業績，帶動公司能源事業部即使在出售轉投資統達公司部份股權後，其事業部的營收仍保持年增率正成長的表現，加上金融科技業務與流通事業奠定公司營收穩健基礎，貢獻公司2020年營業毛利率19%，營業利益率5%。

統振表示，雖因疫情對整體營收帶來嚴峻的考驗，但旗下三大事業體包括能源、金融科技、流通在2020年的營運表現上保持穩健成長，其中，能源事業因受惠歐美市場的宅經濟大量需求增加，推進旗下3C電池封裝產品保持良好的銷售業績，帶動公司能源事業部即使在出售轉投資統達公司部份股權後，其事業部的營收仍保持正成長的表現，加上金融科技業務與流通事業奠定公司營運穩健基礎，執行嚴控費用支出等，貢獻公司營業毛利率自2019年的16%增加至19%，營業利益率則較2019年增加2個百分點達5%。

統振經董事會決議通過，擬配發每股現金股利1.4元，配發率高達85.89%，以3月22日收盤價22.2元計算，現金殖利率達6.31%。

展望2021年第一季，統振仍謹慎面對大環境對於公司財業務方面的影響，但仍全力衝刺三大事業體引擎動能持續熱轉，以期執行優化營運表現等重要策略的效益展開，增添今年整體營運保持良好的成長動能。除了受惠智慧家用、宅經濟需求持續高漲，有助統振能源事業既有訂單需求保持良好能見度，也有機會爭取與更多合作夥伴擴大能源應用的市場版圖；再者，金融科技、流通事業穩健的業務擴張，包括開拓新客戶、新市場等，將有望堆疊公司整體營運高成長動能。

(時報資訊)