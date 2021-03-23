22日歐股在汽車族群帶領下，指數由黑翻紅收高。不過，大盤漲勢卻遭銀行類股表現疲弱，以及歐洲區疫情擴散似乎有嚴重跡象等利空消息壓抑。故泛歐Stoxx 600指數收424.17點，漲0.82點或0.19%。

過去六個交易日中，汽車類股已連五日收紅K棒。在德國福斯汽車日前宣布，將全面改產電動車，並挑戰美國特斯拉的地位時，也激勵關係車廠保時捷大漲8.9％。

在福斯汽車被調高目標價後，德意志銀行也對持有福斯大半股權的保時捷，調升投資目標價格。

Decalia基金指出，福斯在成本降低方面做得很好，再加上產業循環快速，以及對電動車的遠見，很有中長期投資價值。若集團有分拆計畫，特別是指保時捷而言，那就可再增加附加價值了。

另外，在土耳其央行行長強行升息，被慘遭土國總統強行拔官後，當地匯市大亂，通用貨幣里拉一度貶至歷史新低。

各歐元區在土耳其暴險部位過高的銀行業者，例如西班牙的西班牙對外銀行，意大利的UniCredit，法國的法國巴黎銀行與荷蘭的ING，跌幅都在0.8％至7％間不等。

但是，收尾盤時，市場對這些金融族群拋售的動作漸趨緩。

AJ Bell投資表示，這次情況與2018那次相比，所幸情況沒那麼嚴重。在2018時，歐洲央行曾向歐元區銀行業者們，提醒在土耳其暴險部位若太多的潛在危險性。同時，土耳其引起的匯率市場危機，對金融市場來說，還是會產生漣漪效應。

AJ Bell投資補充，自2018年以來，歐洲的銀行業者就開始減少對土耳其貸款項目，HSBC匯豐銀行甚至計劃完全撤資。

19日，歐股大跌並失守一年所創高點位置，因為法國大巴黎再次封城，以及對疫苗接種率受阻，歐盟甚至威脅要阻止出口英國新冠疫苗。

21日，英國政府也向英國民眾喊話，希望大家先不要事先規劃暑假度假事宜，因為新冠疫情目前有向全歐洲擴散跡象。

所以，旗下有英國航空的IAG國際航空集團，德國漢莎航空，瑞安航空以及旅行社TUI都下跌2.2％至4.5％不等。

廣泛來說，休旅相關族群下跌0.7％，因傳出為抑制疫情，德國還要再延長鎖國時間，可能封城會邁入至第五個月。

(時報資訊)