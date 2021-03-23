ROG玩家共和國日前正式發表ROG Phone 5電競手機，並宣布於22日開放電信商預購，讓玩家可以透過門號綁約的方式來入手新機。如果你好奇綁約的資費，快來看看各大電信提供的資訊。

【中華電信】用戶享5G精彩內容免費看

中華電信宣布ROG Phone 5將於110年4月1日正式開賣。申辦精采5G月繳1,399元(30個月租期)，就能以$15,490元價格入手ROG Phone 5 256G。此外，月繳1,599元以上，另享有「流量轉贈」8GB (1門)以上，及加碼贈Hami Point最高1,000點的優惠。自即日起至110年3月26日17時止，同步開放中華電信全台服務據點限量預購活動。ROG玩家於上述期間至中華電信完成預購，並於華碩官網完成登錄，還可獲得限量預購禮「ROG Strix Go Type-C 電競耳機。

現在申辦華碩ROG Phone 5搭配「精采5G購機」方案，亦可同享中華電信5G客戶專屬的Hami Video 5G館，有VR Show、VR Sport、韓國The Show多視角、4K影視等精彩內容免費看，還能以首月99元的超值體驗方案(原價299元)，輕鬆無限暢玩中華電信Hami雲端遊戲。

ROG Phone 5中華電信精采5G資費方案。（中華電信提供／黃慧雯台北傳真）

【遠傳電信】friDay VR、friDay影音明星多視角館免費看

遠傳網路門市即日起至3/31開放限量預購ROG Phone 5。早鳥預購並完成官網登錄送原廠ROG Strix Go Type-c電競耳機，遠傳再加碼MAXIA 10000mAh行動電源！

ROG Phone 5搭配「遠傳心5G」$1399資費，手機可以$13,490帶回家，獨家再送1,500遠傳幣、VIP續約加碼現折$3,000，還可享受遠傳friDay VR、遠傳friDay影音「明星多視角館」與「4K影劇」服務。

ROG Phone 5遠傳心5G資費方案。（遠傳提供／黃慧雯台北傳真）

【台灣大哥大】用戶享有3個月GFN雲端遊戲免費玩

台灣大哥大官網開放預購ROG Phone 5，早鳥登錄送ROG Strix Go Type-c電競耳機。台灣大與華碩獨家合作，1,399(含)以上專案購機且同時申辦台灣大GeForce NOW雲端遊戲平台(GFN)月租方案的用戶，不僅能0元帶回ROG Phone 5，更享前3個月GFN免費、第4到12個月每月只要銅板價$99(原價$299)之優惠，輕鬆暢玩GFN平台上的3A遊戲大作。

搭配台灣大5G 1,399資費，綁約48個月，ROG Phone 5(16G / 256G)手機就能0元輕鬆帶回家，並享5G行動上網吃到飽服務，VIP用戶續約搭配其他約期最高能再省5,000元；電商平台myfone購物與momo購物網也預購空機，3月底前早鳥購機，至華碩官網登錄送限量電競耳機；4月1日至4月30日購機，登錄抽限量ROG電競行李箱(共100組)。

ROG Phone 5台灣大哥大資費方案。（台灣大哥大提供／黃慧雯台北傳真）

【台灣之星】

台灣之星22日中午12：00開放ROG Phone 5單機預購並公佈ROG Phone 5資費方案。自2021/4/1起，消費者可至台灣之星全台實體門市及網路門市申辦最新ROG Phone 5，凡新申裝/攜碼申辦搭配5G月租$399，即可享5G不限速上網流量20GB；新申裝/攜碼/續約$599資費方案，可享5G不限速上網流量30GB免費用；搭配5G月租$799~1,199資費方案，可享4G不限速上網吃到飽，有用到5G才付錢、5G上網每月最多只要加$200。

台灣之星的ROG Phone 5方案提供最低NT$399綁約資費，以NT$1399方案綁約24個月，手機可以NT$16490帶回家、綁約30個月手機價格則為NT$14490。申辦NT$599～ NT$1599方案攜碼都可再省一筆！

ROG Phone 5台灣之星資費方案。（台灣之星提供／黃慧雯台北傳真）

【亞太電信】

截至23日早上9:30前，亞太電信都尚未公布ROG Phone 5相關資費。經確認，亞太電信不會舉辦ROG Phone 5預購活動，預計正式開賣時間為2021年4月1日，與其他電信商相同。

ROG Phone 5搭載最新Qualcomm Snapdragon 888 5G處理器，採用144 Hz更新率、1毫秒反應指令的AMOLED螢幕，擁有300 Hz觸控取樣率與24.3毫秒觸控延遲率，是玩家在征戰沙場的最佳利器！延續6000mAh超大容量電池，附贈65W快充變壓器，續航力強悍！主機板置中、電池座落兩側的設計，搭配「空氣動力風扇5」，將氣流送至玻璃材質的機背散熱區，能有效降低10%的核心發熱溫度，表面溫度最多降低15度，達成最優化散熱效果。

(科技)