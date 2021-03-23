根據美媒報導，獨行俠有意透過交易引進魔術主力後衛佛尼耶。獨行俠希望在交易截止日前進行補強，除了引進內線外，獲得一名實力後衛分擔東契奇壓力也是計劃之一。
本賽季佛尼耶年薪達到1710萬美元，獨行俠很打算用詹姆斯強生以及2個次輪選秀權作為交易籌碼。
本季至今佛尼耶場均貢獻19.1分、3.1籃板、3.6助攻，表現非常出色，是魔術的主力先發悍將，可惜身上的傷勢阻礙了他的前景。
(中時 )
根據美媒報導，獨行俠有意透過交易引進魔術主力後衛佛尼耶。獨行俠希望在交易截止日前進行補強，除了引進內線外，獲得一名實力後衛分擔東契奇壓力也是計劃之一。
本賽季佛尼耶年薪達到1710萬美元，獨行俠很打算用詹姆斯強生以及2個次輪選秀權作為交易籌碼。
本季至今佛尼耶場均貢獻19.1分、3.1籃板、3.6助攻，表現非常出色，是魔術的主力先發悍將，可惜身上的傷勢阻礙了他的前景。
(中時 )
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