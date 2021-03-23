美國新任貿易代表戴琪（Katherine Tai）今天首度以美國首席談判代表身分與關鍵夥伴和世界貿易組織（WTO）通話時，承諾將重建盟友關係、因應氣候變遷並積極參與國際貿易。

路透社報導，戴琪在新官上任頭一週告訴世貿秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala），美國總統拜登政府承諾將確保大家可廣泛取得2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。伊衛拉將抗疫列為她的首要之務。

美國貿易代表署（USTR）在聲明中說：「兩人就貿易的未來以及共同承諾將透過以勞工為主的貿易政策達到經濟賦權交換意見。」美國貿易代表署還說，他們也討論到世貿改革以及即將舉行的第12屆部長會議。

美國貿易代表署在聲明中表示，18日剛宣誓就職的戴琪，在電話中向數國貿易部長強調有必要因應氣候變遷以及貿易中的種族平等問題，並且必須合力解決關於強迫勞動等與中國有關問題的疑慮。

美國盟國在前總統川普任內，經歷了多年的關稅戰與雙邊關係緊張後，現在都急著跟戴琪展開會談。白宮已經表示，在完成檢視川普的所有貿易政策前，不會敲定新的貿易協議。

美國貿易代表署表示，戴琪與加拿大聯邦國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）達成共識，將推動美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）的部長級會議，參與者包括墨西哥貿易部長。

美國貿易代表署說，這兩位官員也討論到全面實施美國-墨西哥-加拿大協定，以及建立起夥伴關係以支持資源不足社群的重要性。美國-墨西哥-加拿大協定是在去年生效。

(中央社)