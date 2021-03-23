亞洲台灣商會聯合總會由總會長劉樹添率團拜會台中市長盧秀燕，看好台中投資潛力。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

亞洲台灣商會聯合總會由總會長劉樹添率團拜會台中市政府。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

亞洲台灣商會聯合總會由總會長劉樹添率團拜會台中市政府，看好台中投資潛力，盼在疫情挑戰下仍能合作開拓商機。市長盧秀燕表示，雖受疫情衝擊，台商投資台中件數與金額在全台均名列前茅，相信台中經濟體質依然強健，市府會繼續提供優質的投資環境，歡迎台商繼續加碼投資台中，共創雙贏。

盧秀燕指出，亞洲台灣商會聯合總會是亞洲各國台商間的聯繫橋梁，多年來促進各地台商合作、保障台商權益及提升亞洲區域社會文化交流，成果有目共睹。

台中作為台商回流重點投資城市，與台商關係一向緊密，投資台灣三大方案全台832案，便有177家投資台中，占全國21.27％，件數全台第一，投資金額高達2133億元，感謝台商肯定，願意選擇台中作為投資目標。

劉樹添表示，感謝市府對台商的大力支持，亞洲各國受疫情衝擊影響貿易往來，亞總盡力為會員們提供協助，台中投資潛力十足，此次與亞洲十國會員代表拜訪中市府，除與市府團隊交流台商在台中發展，也盼雙方更進一步合作、開拓新商機。

盧秀燕強調，她上任後全力推動各項重大建設，秉持「開不了工的要開工，完不了工的要完工」精神，首先是歷經13年工程的台中捷運綠線終於在去年完工，4月25日將正式通車；而延宕20多年的台中國際會展中心，目前施工進度超過20％，並以明年底完工、2023年啟用為目標。

此外，台中綠美圖預計明年底完工，將是全國第一座美術館與圖書館共構建築；由隈研吾團隊為台中量身打造的「台中巨蛋」進入設計階段，力拚明年動土，為台中樹立世界建築新地標。

「市府為企業打造完善的投資環境」，盧秀燕說，在市府團隊及產業努力下，經濟部統計去年第四季公司行號家數及資本額相關經濟指標，台中公司登記家數成長3982家、商業登記家數成長3813家，商業登記資本額成長超過8.5億元，三項重要經濟指標均居六都第一，歡迎企業持續投資台中，共同拚經濟、創造地方就業機會。

(中時 )