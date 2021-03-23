(13：38更新)安卓手機爆出App閃退災情，其中用戶回報Gmail的閃退案例最嚴重。Google發言人向多家外媒表示，確實是WebView出現問題，導致Android上的某些App無法正常開啟，目前正全力搶修中。據Google Workspace中午12點左右的最新發布的消息，官方預計於台灣時間下午2點，釋出修補錯誤的Gmail 更新版本，建議用戶先用網頁版Gmail收發郵件。

安卓Android手機用戶今傳出閃退災情，不少國內外用戶都反應手機App一直閃退，無法使用，像是LINE、Gmail、銀行、Google Pay、論壇等APP都開不了。疑似是Google內部的webviwer程式出問題，只要去Google商店將「Android system webviwer」解除安裝就可恢復。

據PTT網友回報，本次手機閃退災情受害範圍很廣，只要是Android手機都可能遇到，像是三星、Sony、zenfone、甚至是Google自家出的pixel都陷入閃退地獄，無法使用App，一開就跳回手機桌面。

受影響的網友紛紛在PTT上留言：「我的三星note9一覺醒來後一堆睡前還在用的App就一直閃退」、「S8 打不開+1」、「pixel 5+1 閃退到懷疑人生」、「我也遇到」、「這包出太大了，一堆app全滅」、「難怪今天一早各群組都這麼安靜」、「google也搞windows那套自動更新，免費送bug」。

外媒9to5google指出，這次災情疑似是因為Google內部的webviwer程式出包，若安卓用戶出現閃退狀況，可以到Google Play「應用程式和遊戲」中的「已安裝」項目，將「Android system webviwer」解除安裝，再重新開機就能暫時恢復正常。

報導指出，若連Google Play都開不了，可以到手機「設定」裡的「應用程式和通知」，點下查看全部應用程式，找到「Android System WebView」，進入右上角的選單「解除安裝更新」，假如連這樣都無法解除安裝，則可試試看停用Chrome瀏覽器。

(中時新聞網)