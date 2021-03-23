模特兒兼藝人成語蕎不但是澳洲昆士蘭大學語言學系畢業的高材生，且擁有清新美貌與D罩杯曼妙身材，個性可愛不做作，因此剛出道時被封為「小侯佩岑」，而她的情史中，不乏圈內人，去年因被起底跟謝和弦交往過，引起了外界注意，但其實謝和弦不是她唯一交往過的藝人，成語蕎在節目中透露曾與一名天菜級男演員交往過，而對方多次傷害她的心，還因超瞎理由跟她提分手，讓她內心留下受創陰影。

成語蕎上《單身行不行》節目，聊到情史，透露曾對一名神似吳彥祖的男演員一見鍾情，兩人之後真的交往，初期都還好，但過了熱戀期後，某天男友說要跟哥兒們出去唱歌，都到了凌晨1點，她打了好多通電話對方都沒接，最後中接起來，發現男友根本沒在KTV，而是跑去夜店跟其他女生玩，男友也曾說是跟他們共同好友約吃飯，但被成語蕎抓包他是去參加異性朋友的聚會，這種類似的事情，至少發生5、6次以上。

不但有出軌嫌疑，成語蕎還說男方很小氣，不論大錢還小錢都計較，兩人出門約會逛街，男友竟暗示她買單，而跟她的家人出去吃飯，男友也不會說要付錢，甚至去做健康檢查，男友還假裝忘記帶錢包，讓成語蕎的爸爸幫付2萬多元費用。

但這些都沒讓成語蕎醒悟，直到男友簽了新經紀公司，之後安排到大陸發展，對方竟說受不了遠距離戀愛，而且會被查勤壓力很大，無預警提出分手，讓成語蕎傻眼，為此躲在房間大哭過無數次，留下了很深的陰影，之後再也不敢輕易談戀愛，怕再遇渣男。

(中時新聞網)