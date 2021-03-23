國泰金(2882)公布3月國民經濟信心調查結果，由於國內疫情趨緩令展望指數上揚，放寬防疫措施提振民眾大額消費意願；此外，近9成民眾預期今年經濟成長可保2，投資人風險偏好提升。

調查指出，國發會最新公布的1月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標與同時指標皆上揚，景氣復甦動能強勁，國內疫情趨緩且基本面穩定，景氣展望指數由2月8.3上升至32，創10年新高，現況指數亦由2月15.7走揚至34.2；民眾薪資上漲預期指數由2月5.2升至8.8。大額消費意願指數增至由2月-0.2上揚至13.1，消費意願明顯受景氣與國內逐步放寬防疫措施提振。

主計總處估計2021年經濟成長4.64％，通貨膨脹率1.33％，3月調查結果顯示，民眾對於2021年台灣經濟成長率的平均預期值為3.3％，逾5成民眾認為今年經濟成長率會達到3.5％以上，89％認為可保2；民眾對於2021年平均通膨預期值為1.42％，預期今年通貨膨脹率介於1～2％的民眾比例為77％。

因美財政刺激的樂觀進展亦提振投資人風險偏好。3月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數由2月6.1上升至16.5，風險偏好指數由2月17.6上揚至22.4。

(時報資訊)