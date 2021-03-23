無黨籍立委高金素梅質詢故宮博物院院長吳密察影片

故宮南院預計在111年與美國丹佛美術館合辦「巨擘之印：北美原住民藝術特展」，藉北美原住民來思索世界各地原住民族所面臨的議題。無黨籍立法委員高金素梅日前質詢故宮院長吳密察，質疑北美原住民族與台灣原住民族的關聯性等問題，並指蔡政府刻意迴避原住民寶物遭日本大量掠奪的血淚史，痛批故宮自降格局、缺乏主體思考，難怪被降為文化部轄下三級機關。吳密察被砲轟超過11分鐘，最後更被高金狠嗆：「希望您排除您心裡面的魔鬼。」讓吳當下語塞。

高金素梅日前質詢吳密察，針對「巨擘之印：北美原住民藝術特展」，提出三大質疑：一、為什麼要選擇北美原住民族作為展覽的主題？二、為什麼展覽這些北美原住民族的文物，能思考全球原住民族的問題？三、北美原住民族的問題是什麼？北美原住民族和台灣原住民族之間有什麼關聯？

吳密察回應，之所以辦這個展覽，是因為故宮與美國丹佛美術館之間有一個交流展，故將文物交流彼此作回饋展。高金素梅痛批吳未回答問題，再度追問：「全球原住民的問題是什麼？」吳表示，被outsider（外部人）一直逼到角落，這是全球原住民共同面對的問題，高金立刻反問：「只有逼到角落而已嗎？」吳愣了幾秒後，隨即補充，除了被逼到角落外，現在原住民的整個詮釋也由他者詮釋，此展盼藉北美原住民的覺醒，來思索台灣原住民近20年如何透過創作來作民族覺醒。

高金素梅追問：「台灣原住民族自己的主體性看法是什麼？」高金質疑，既然都已經預設要辦此展，故宮方面就應該要對此問題有所體悟，若只是讓觀眾「自己去看」、「看到了什麼就是什麼」而缺乏主體思考，或迴避台灣原住民被台灣歷來政府種族滅絕的問題，那故宮便淪為觀光局層次、與文化部業務重疊，有失故宮該有的全球與國際格局。吳密察則全程點頭稱是，不發一語。

高金素梅強調，台灣原住民幾百年來飽受民族迫害，光日本殖民時代就被掠奪了無數一級寶物，這些寶物現存日本大阪、加拿大、荷蘭民族學博物館中，吳密察曾在日本求學，應該對這件事比誰都清楚、跟日本關係更好才對。高金質疑，明明大阪的民族學博物館，就有台灣原住民族被掠奪的5000多件歷史文物精品故宮，故宮為何不和日本合作？吳表示，故宮目前已與順益原住民博物館、台大人類學系博物館、台博館在做聯合策展，此話一出，遭高金連番反問：「在哪裡策展？」「你們跟他們合作，在哪裡策展？」「去到哪裡？」吳回應：「到原鄉的這些中、小學去」。

吳密察話才說完，遭高金素梅當場打臉：「院長您可能搞錯了！你們去的是只有影像吧！你們並沒有把這些流失在外面的原住民的東西拿回來，我跟您講的是兩個層次的問題！您現在跟我講是說，把這些影像送到原住民學校，當然這也是我推動的，我現在跟您講的是更高檔的層次，我剛剛一直提醒您，故宮博物院不要流於文化部的歷史博物館在做的事情，或者是觀光局在辦的文化展覽，您要做的是『高檔次』！就是怎麼樣跟國際上合作，把台灣原住民被掠奪除去的文物，拿回來交流展覽，然後讓我們的下一代可以看到，我們幾百年來的流失在外面的文物，我跟您談的是這一個！」

吳密察回應：「這部分受限於故宮收藏的內容。」再度遭高金素梅當眾回擊：「不是跟您說故宮收藏的內容，我是跟您說國外！」吳回應，國外會跟故宮交流，都是對故宮的收藏有興趣。高金則直言：「我只剩下最後1分鐘的時間了。院長，我真的要提醒您，現在行政院的組改難怪會把你們改成文化部下面的三級機關。」高金痛批，聽完吳整場質詢對各立委的回答，讓人深感其層次只在觀光局，提醒吳必須將自己拉回高檔層次。吳當場啞口無言，不斷眨著眼睛狀似不知所措。

吳密察隨後再次回應，故宮目前已與順益原住民博物館、台大人類學系博物館、台博館在做聯合策展。高金素梅詢問策展地點，吳表示在台博館，高金質疑「為何在台博館為何不在故宮？」吳稱「台博館有檔期有空間」，遭高金回嗆：「為什麼南院沒有空間？所以！所以院長您的檔次，只留在台灣歷史博物館而不是故宮博物院，而您把原住民的地位就只是定位在那裡，我非常的遺憾！今天我的時間到了，我會再就教於您，希望您排除您心裡面的魔鬼，好嗎？謝謝。」吳則當場結巴。

(中時新聞網)