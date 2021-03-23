政府一系列打炒房的動作，並沒有給庶民信心。國泰金控23日公布3月最新調查，有63.8％的受訪者預期自己所居住縣市的房價，在未來半年會上漲逾3％，甚至有高達11.6％的受訪者覺得房價還會漲逾10％，覺得未來半年房價會下跌3％者只有5.3％，民眾對追不上房價的恐慌心理大幅提高。

國泰金在2020年3月亦曾對房價進行調查，但當時新冠肺炎正蔓延全球，有27.3％的受訪民眾覺得未來半年房價會下跌逾3％，甚至有3.6％者估計會跌逾10％，有43.5％的受訪者更因為新冠肺炎影響其買房意願，即會加速決定，趁房價低點進場。

但事實證明新冠肺炎並沒有讓房價明顯下跌，今年3月全球亦已因疫苗出現，疫情恐慌情緒多已轉淡，疫情已不是大部分民眾買屋會考量的重點。

反而是即便政府從去年12月開始，中央銀行祭出不動產選擇性信用管制措施，金管會對土建融授信集中度高的銀行進行控管及專案金檢，財政部今年亦丟出房地合一稅、加重稅率，立法院通過實價登錄2.0版等，都為了打炒房，抑止不合理的房價上漲。

但這些措施並沒有打進民眾心坎裡，據國泰金3月初的調查，有10.5％的民眾表達想提前買房，因為擔心房價越來越貴，有8.5％是因為利率低點打算提早買房行動，另外3％覺得目前議價空間變大，2.5％是儲蓄增加後打算提早買房，即3月有提早買房意願者高達24.5％，另有37.5％則是表達不考慮疫情，是為自住需求打算買房，無買房意願或延後者只有38％。

同時去年3月調查時，只有34.9％的受訪民眾感受到居住縣市房價漲逾3％，其中僅4.8％覺得超過10％，今年3月則有65.6％受訪者感受居住地房價在過去半年內漲超過3％，其中有13.9％的人覺得已漲超過10％。

對於未來半年居住縣市房價，有63.8％的人覺得還會漲超過3％，其中覺得漲10％以上更有11.6％，比去年3月大幅增加。

且據國泰金調查，3月覺得是賣房時機者有33.6％，創67個月新高，但覺得不是買房時機者，則回升到60％以上。

(工商 )