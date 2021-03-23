富時羅素指數公司將在3月30日淩晨6時左右宣布是否確認納入中國國債，這意味著中國國債有望納入全球三大債券指數。

據《證券日報》報導，渣打銀行最新研究報告稱，預計今年10月起，中國國債被納入富時世界國債指數後的1年內，將獲1300億美元至1560億美元的被動資金流入。

去年9月25日，富時羅素宣布將中國國債納入其富時世界國債指數，預計2021年10月開始納入，具體納入時間和實施細節將於2021年3月確認。

目前，全球三大債券指數提供商中，彭博巴克萊全球綜合指數、摩根大通全球新興市場多元化政府債券指數已先後將中國國債納入其主要指數。

渣打銀行預計，到2021年，外資對中國國債的淨購買量將從2020年的5710億元人民幣上升到8400億元人民幣，這將占2021年國債淨發行總量的31％，高於2020年的14％和2015年至2019年的均值16％。因此，到2021年底，外資對中國國債的持有比例可能從2020年底的9.1％上升到11.5％至12.0％。

(旺報 )