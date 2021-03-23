綽號「聯結車」的英國競賽健身選手克勞利(Ryan Crowley)，前陣子在訓練時遭遇嚴重的意外，他進行485磅臥推(約220公斤)失手，右側的胸肌呈現恐怖的凸起，原因是他右邊胸大肌與他的骨頭分家了！這是一大塊用來拉動手臂的扇型肌肉，顯然是他選擇的這個重量超過肌肉極限。

「難以置信，我的胸大肌腱完全脫離了骨頭。」23歲的克勞利是身高190公分、體重150公斤的巨漢，他是在外地受傷的，醫療保險也照顧不到。當時在他身後幫忙的是健力界知名人物威爾斯(Larry Wheels)，他亦曾在訓練時撕裂了二頭肌。

威爾斯幫忙在網路GoFundMe替受傷的克勞利募款。「你們可以看到這個傷勢非常嚴重，危及他的職業生涯。他是英國人，保險不給付手術，請大家幫忙讓他繼續追夢。」這種傷勢無法自然癒合，必須透過手術幫助骨肉復原。

克勞利的慘況被公開之後，網友也真的慷慨解囊，達到了募款目標25000美元(約台幣71萬)來動手術。現在手術已經成功，克勞利與威爾斯再次貼出術後照片感謝大家的幫助。

GoFundMe設立於2010年，是美國一個網路籌資平台，遇到急難的人或是要舉辦重要活動的人可以使用來籌集資金，平台設立10年後的捐款總額已超過90億美元(約台幣2555億)。募款者為了讓大家出資而必須詳述原因，他們多半會主動公開這些驚悚或難堪的受傷影片。

(中時新聞網)