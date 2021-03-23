旗尾第三登山口附近草叢日前大火，警消在附近找到引燃器。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

位於旗山區旗尾第三登山口附近草叢3月18日發生火燒山火警，消防人員救災撲滅後，在現場發現1個被橡皮筋綁住紙條的石塊，紙條上也有燃燒的痕跡，疑似是引燃器，旗山分局循線逮捕到縱火的86歲陳姓老農夫。

旗美地區近日山林大火頻傳，警方在現場找到疑似引燃器的物品，將此物轉給相關專業單位採證。警方也立即調查，發現陳姓老農夫出入火災現場，並在他的工寮附近有石塊及撕下的日曆紙，與在火災現場發現的「橡皮筋綁紙條的石塊」雷同，疑似涉有嫌疑。

經傳訊到案說明，陳姓老農夫供稱，他因不滿棲息附近山區獼猴群，長期下山偷吃其所種植的木瓜及芒果等農作物達一年，不堪其擾，並蒙受經濟上損失，所以，在3月18日下午3時許，獨自製作數顆紙張包石頭做引燃器，並與鞭炮一起點燃後，丟往旗尾第三登山口附近草叢引燃火勢，藉此驅散獼猴群的騷擾，沒想到引發火燒山。

老農夫說，他沒有惡意，對此表示後悔。全案詢後，移送橋頭地檢署偵辦。

(中時 )